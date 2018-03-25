陸女海歸擺攤成網紅 煎餅1天賣出200個

2018-03-25 16:28 世界日報 中國新聞組／北京25日電



女海歸學校門前擺攤賣煎餅，生意火爆一天賣200個。 分享 facebook

重慶西南政法大學附近，有一個賣煎餅果子的網紅攤。因為它味美價廉，老闆又是日本歸來的美女「海歸」，還上過孟非主持的欄目「四大名助」，因而名聲鵲起成為「網紅攤」，有「吃貨」從很遠的地方乘車來品嘗，還有不少人前來拜師學藝。在西南政法大學教書的丈夫，先前一直反對她，可如今也改變態度，經常幫她賣煎餅果子。

人民日報報導，「紅姐」穿著整潔乾淨的圍裙，推著三輪車從小巷子裡走出來，一群年輕人見狀，立即在路邊排好隊，從隊伍前經過的「紅姐」好像受到粉絲列隊歡迎，走到自己攤位處，她拿出工具開始上班。「紅姐」回憶稱，大學期間，她父親不幸在車禍中發生意外，這讓家庭陷入困境，她開始半工半學，從而也讓自己更獨立更堅強。

2010年，「紅姐」歸國後在家休息，同時做好生孩子準備。據報導，2013年，她帶著一歲的孩子，專程到天津學習如何製作煎餅果子。「以前讀書時，看到學校外面香噴噴的煎餅果子就流口水，但那時生活比較拮据買不起，我當時想，以後要是有機會開一家的話，賣煎餅果子就賣又便宜又好吃的。」

煎餅果子攤開業沒多久，生意的火爆超出了「紅姐」預料，每天要賣200多個煎餅果子，每天早上5時30分左右她就起床到菜市買菜準備食材，「早點去能買到比較新鮮的蔬菜，做出來的煎餅果子更綠色更健康。」「我會一直做下去，因為自己喜歡，賣的煎餅果子能夠得到大家的喜愛，我感到挺開心的。」她說，如果有人願意賣煎餅果子，她願意教授，願意幫有需要創業的人創業。