惡搞影片玩完？ 中國廣電總局開鍘

2018-03-25 16:15 世界日報 中國新聞組／北京25日電



近期暴紅的一些影片（中國稱視頻），除惡搞時政外，還涉及對原創作品版權的尊重和保護等問題。不過，通過對網路視頻和音頻作品二次創作，進而表達言論的渠道，正在被中國官方嚴格取締。

中國國家廣電總局近日以「特急文件」的方式，下達《關於進一步規範網路視聽節目傳播秩序的通知》，要求「堅決禁止非法抓取、剪拼、改編視聽節目的行為」。報導援引通知的內容還說，近期有網路視聽節目，歪曲、惡搞、醜化經典文藝作品，廣播影視節目和網路原始視聽節目，被部分重新配音、重配字幕，以達到竄改、斷章取義和惡搞的目的，社會影響極壞。

美國之音記者採訪北京曲全創意國際文化傳媒有限公司的劉先生，他證實，確有這個通知。記者問：「這個對咱們有什麼影響嗎？」劉先生說：「對我沒有什麼關係。」劉先生還說，有些事情，你們記者是清楚的，或者請問廣電總局。

英國廣播公司報導，在中國當局嚴密網路審查的情況下，一些網路作者經常設法繞過官方網路審查，他們製作的視頻作品，惡搞中國「官媒」和相關「新聞事件」。

據報導，最令當局尷尬的事件是，前不久北京「兩會」現場直播過程中，中國一名女記者，對發言冗長的一位「美媒」中國人面孔的女記者，大翻白眼的鏡頭被實況播出。接著，對事件以及所涉及的兩位女記者的網上惡搞視頻迅速竄紅，迫使當局將當事記者的名字列為敏感詞，加以封殺。

報導說，習近平掌權以來，對公眾不滿情緒的網上審查日漸加劇，中國官媒曾報導，當局雇用的網監高達兩百多萬人。前不久「兩會」期間，網上出現了諷刺習近平以及嘲弄修改憲法的視頻段子。

北京另外一家影視製作公司的負責人，採訪中沒有證實廣電總局的這個通知，而是說：「只要是大家對外的素材，都是可以購買的，關於這一點，國家廣電總局沒有決定性的禁令和要求。如果是原創類的東西，未經允許的話則有這個限制。」

不過，這類版權和製作權之爭，目前在中國又增加了言論審查的問題。報導說，中國廣電總局的通知將使網民熱捧的短片，以及那些涉及時政，酣暢淋漓、短小精悍的「惡搞佳作」，正在面臨從You Tube和微博上消失的危險。