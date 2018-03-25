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未成年人叫香菸外賣？ 商品換名躲監管

2018-03-25 16:13世界日報 中國新聞組／北京25日電

未成年人可叫香煙外賣？媒體調查：商家換名售賣躲避監管。圖／封面視頻
未成年人可叫香煙外賣？媒體調查：商家換名售賣躲避監管。圖／封面視頻
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近日，有網友稱不少商家利用外賣平台在網上售賣香菸，還有四川成都的網友發現自己未成年的孩子也通過外賣軟件買到了菸。華西都市報報導，這些商家將香菸的名稱改為「吞雲吐霧」、「神仙草」、「衝上雲霄」以躲避外賣平台監管，包括在知名外賣平台「餓了麼」上，都能搜索到了不少賣香菸的「小超市」，不僅購買流程快捷流暢，而且沒有確認和識別購買者是否成年。

這些商家還提供代買服務，只要消費者在店內消費其他商品，並備註上需求的香菸，快遞騎手便會把購買的商品和香菸一同送到消費者手中，香菸的費用由騎手收取並轉交給店家。

據報導，部分商家將商品分類改為代號來暗示消費者，例如把菸草畫入打火機、撲克牌的分類裡。也有的將分類名改為「吞雲吐霧」、「衝上雲霄」及「神仙草」這樣的代號。有幾家則是設置「幫買產品請備註」分類欄，這些分類裡每種菸的名稱都是同音不同字。還有一家是在公告欄處註明，如需「吞雲吐霧」可電話聯繫，並留下了商家的手機號碼。

記者選擇了其中兩家購買。在一家將菸草分類為「吞雲吐霧，你懂得」的商家，購買過程和平時買食品沒有區別，下單後商家立即回覆。另一家店，則在撥通留在公告欄的電話後，告知買菸需求，商家說：「只要菸的話，這會兒可能沒法送。如果你買其他東西的話，寫了備註帶菸的話，可以把菸帶過來到付。」

報導說，對此現象，四川省菸草專賣局一位負責人表示，《菸草專賣管理實施條例》明確規定，任何公民、法人或者其他組織，不得通過信息網絡銷售菸草專賣品。「具體的監管措施，菸草專賣局應該在今年之內會有相關的研究。」

外賣平台「餓了麼」公關部工作人員則稱，會加大屏蔽攔截。「對於部分商戶把香菸改名後上線的情況，我們始終積極排查，目前已從圖片識別的角度加大監管。」

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