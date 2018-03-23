唐山新現瀕危東方白鸛 因樹少在電桿築巢

2018-03-23 18:23 中央社 台北23日電



大陸野生動物保護志工日前在天津唐山，發現瀕危東方白鸛繁殖種群。豐南區林業局表示，截至20日，現場監測到15巢30隻，但因當地農業化程度高，大樹稀少導致白鸛全在電線桿上築巢。

澎湃新聞報導，東方白鸛的全球種群數量約3500至4000隻，被國際自然保護聯盟定為瀕危種，同時被列入紅色名錄，是中國一級重點保護動物。

報導稱，22日晚間，豐南林業局表示，當地野生動物保護協會已在繁殖地周邊，豎立請勿打擾的警示牌並加強巡護，林業部門也在商定方案採取進一步的保護措施。

專研東方白鸛的中國科學院東北地理與農業生態研究所助理研究員孫可冀表示，東方白鸛棲息地以濕地為主，鄱陽湖是主要越冬地，從冬季鳥類數量普查看，東方白鸛數量近年來穩定增加。

他指出，2011年在鄱陽湖監測到東方白鸛4052隻，可以認為是東方白鸛種群的高峰值，至今基本保持在3000隻以上，但仍屬於瀕危鳥類，而「15巢30隻可以看作是一個繁殖種群」。

報導稱，傳統的東方白鸛繁殖地分佈在中國與俄羅斯交界的黑龍江和烏蘇里江流域。但近年因氣候變化等原因，遼河口、黃河三角洲皆發現東方白鸛的繁殖種群，唐山豐南也屬於新發現的東方白鸛繁殖地。

孫可冀指出，東方白鸛的繁殖期需要大量魚類提供繁育子代所需能量，對繁殖地的選擇要求較高。然因許多繁殖地現已大規模農業化，適宜築巢地區變少，「在電線桿築巢，是因為周圍已無適宜築巢的大樹」。

如何解決東方白鸛在電線桿築巢的被清理風險，孫可冀建議，短期內為保護這群東方白鸛，可借鑑三江平原、黃河三角洲等地作法搭建人工鳥巢，長期則可考慮種樹來補充木本植物，「但植樹的週期比較長」。

山東黃河三角洲國家級自然保護區管理局科研處處長朱書玉表示，等繁殖期過後，在繁殖區附近搭建人工鳥巢，再把東方白鸛引到人工鳥巢內，一個人工巢成本幾千塊錢。他指出，黃河三角洲保護區為東方白鸛搭建的人工鳥巢，著巢率能達到70%以上。

朱書玉還建議，當地林業部門可協調電力部門對鳥巢鋪設絕緣設施，「對高壓線而言，最危險的就是鳥類糞便，待孵化期結束後，需要做一些絕緣的輔助設施，對電力部門而言是可以實現的」。