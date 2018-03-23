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空中驚魂 飛鳥竟能撞穿中國國航客機…

2018-03-23 17:05世界日報 中國新聞組／北京23日電

一架中國國際航空CA103客機，昨日中午由天津飛抵香港途中，懷疑機頭撞到飛鳥，致...
一架中國國際航空CA103客機，昨日中午由天津飛抵香港途中，懷疑機頭撞到飛鳥，致使機頭被撞穿一個長寬約1米的大洞。 世界日報記者葉玉鏡／攝影
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一架中國國際航空CA103客機，昨日中午由天津飛抵香港途中，懷疑機頭撞到飛鳥，致使機頭被撞穿一個長寬約1米的大洞，情況十分驚險。據悉，由於機長擔心飛行安全，一度向香港機場報告和求助，香港消防處一度派出救援車輛和救護車到場戒備，所幸客機最終於下午1時24分安全著陸，機上無人受傷。

據看看新聞引述香港媒體報導，目擊者提供的照片顯示，國航客機著陸後，機頭位置位於駕駛艙下方，可見被撞穿一個長寬約1米的大破洞，洞底更有大量血跡，懷疑是來自撞破機頭的飛鳥。有維修人員表示，客機機頭受這樣大的損傷，但沒有造成災禍，可算是不幸中的大幸。

澎湃新聞報導，撞擊事故發生後，飛機各系統顯示未出現異常，下午1時15分航班安全落地後發現前雷達罩受損，機上無人受傷。最後國航及時調整了運力，妥善安排旅客，做好後續服務。

鳥撞擊是常見威脅航空安全的因素之一。另據南方都市報報導，一位飛機維修工作人員介紹稱，「飛鳥與飛機相撞能產生的衝擊力，依高度、飛行速度而異。如果在起飛20分鐘左右發生鳥擊，飛機飛行高度超過3000多米，飛行時速可達到600、700公里。此時與飛鳥撞擊的衝擊力，可以等同於炮彈。」

香港北京機場
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