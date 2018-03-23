濟南出土人骨 證東周齊國用「人牲」祭祖…

2018-03-23 17:03 世界日報 中國新聞組／北京23日電



山東濟南市考古研究所昨日透露，在章丘區牛推官南東周遺址四座祭祀坑中新發掘出部分人骨，證明東周時齊國一帶仍存在人牲現象。 中國新聞社 分享 facebook

山東濟南市考古研究所昨日透露，在章丘區牛推官南東周遺址四座祭祀坑中新發掘出部分人骨，證明東周時齊國一帶仍存在人牲現象。

中新社報導，人牲是原始社會末期和奴隸制社會期間，殺戮活人祭祀祖先、神靈、自然界萬物的行為。濟南市考古研究所牛推官南遺址考古隊隊長何利介紹說，處於奴隸制社會向封建社會過渡的東周，人牲已不盛行。據史載，僅秦國、齊國尚有留存。此次祭祀坑中發現人骨，證明東周時齊國存在人牲現象。

除部分人骨，四座祭祀坑中還出土了較為完整的兩架豬骨、一架牛骨。何利認為，按《禮記》中「天子以犧牛，諸侯以肥牛，大夫以索牛，士以羊、豕」判斷，當時此區域活動人群社會等級較高。

牛推官南遺址面積約600平方米。濟南市考古研究所2018年1月正式對其進行搶救性考古發掘，現已清理遺跡130餘處。 中國新聞社 分享 facebook

牛推官南遺址面積約600平方米。濟南市考古研究所2018年1月正式對其進行搶救性考古發掘，現已清理遺跡130餘處，出土骨錐、石刀、陶盆、陶罐等各類器物。

報導稱，根據出土情況判斷，遺址為東周時期手工作坊區，由居住區和手工生產區兩部分組成，社會生產分工明確。遺址出土的器物碎片兼有東夷文化、中原文化特點。考古專家認為，對研究當時魯北地區社會生產和文化交流具有重要價值。

何利透露，該遺址還出土了兩片東周卜骨。古人用於占卜的卜骨多出現在商代和西周，東周罕有。「卜骨上祗有燒灼的洞眼和裂紋，沒有文字，但仍然很珍貴」。

為避免出土文物受冰霜、雨雪、日曬等自然因素影響，牛推官南遺址發掘現場已搭建了廠房式大棚，將露天考古改為室內，更完整保護遺跡中所包含的歷史信息。