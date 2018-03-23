親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

馬英九率前國安高層向繆德生致哀 李來希：忘恩負義傢伙

菲律賓擬在雅米島設基地 蘭嶼人怒：不解決 衝突難免

擁千萬身家又如何 仍買不起港豪宅

2018-03-23 12:29世界日報 香港新聞組╱香港23日電

千萬富翁又如何？香港樓價急升，買不起一個太古城單位。 路透
千萬富翁又如何？香港樓價急升，買不起一個太古城單位。 路透
分享

坐擁1000萬港元身家，足以躋身富豪之列。但在百物騰貴、樓價節節攀升的格局下，1000萬港元卻可能買不起太古城單位。

香港01報導，撇除通貨膨脹因素，今天的1000萬港元對照10年前的價值明顯縮水，昔日可購入老牌「藍籌盤」太古城600餘呎中等單位兩間，現在卻可能買不起，只能入手港島區200呎納米(奈米)新盤。

花旗銀行昨日公布「香港千萬富翁調查報告2017」，發現身家不少千萬富豪或會考慮「上車」圓置業夢，不過，如果要買港島全新屋苑、成為業主，1000萬港元僅僅足夠購買「納米樓」，其中西營盤「63 Pokfulam」209平方呎開放式單位，已售逾800萬港元。

報導說，位於魚涌的老牌私人屋苑太古城，向被視為保值籃籌盤之選，面積689方呎的三房單位，於今個月以1280萬港元連租約易手，換言之，即使擁1000萬港元，亦幾近無緣入手太古城中等單位。

退而求其次，選擇更低價物業入手圓夢？以往被視為「上車盤」的天水圍嘉湖山莊，在現時樓價瘋狂高漲的情況下，已無復當日的「可取」價格。2007年，有824呎的中層單位以155萬港元成交，當年手持1000萬港元，可大概「入手」6個相若面積的單位；不過，時至今日，置業預算較少的業主想靠它「上車」，未必「化算」，根據紀錄，嘉湖山莊今個月有442平方呎的高層單位，以527萬港元成交，手持1000萬港元只能購得1個單位。

香港房地產
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

低空旅遊 雲南試點增建機場

2018-03-23 02:26

江西千畝油菜花海美如畫

2018-03-23 02:26

北京自駕測試車 正式「領證」上路

2018-03-23 02:26

生態修復成功 深圳10萬候鳥停歇

2018-03-23 02:26

台灣三姊弟 南寧一片天

2018-03-23 02:26

重慶主城區 密密麻麻的防盜窗…

2018-03-23 02:26

引進海外人才 北京加大力度

2018-03-23 02:26

北大等在京高校 啟動自主招生

2018-03-23 02:26

太原地鐵挖出古橋遺跡已遷

2018-03-23 02:26

氣溫回升 春暖花開吸引遊客

2018-03-23 02:26

大陸待修單車 氾濫成災

2018-03-23 00:04

大陸「新綠領」崛起

2018-03-22 23:55

陸官方要求節目網站不得製作、惡搞、醜化經典文藝作品

2018-03-22 23:33

全球首架聯合國特殊塗裝飛機 「聯合夢想號」亮相福州

2018-03-22 17:50

14人被定罪！ 探員底黑幫 曾屢遭質疑「鬼」

2018-03-22 17:50

拚雙贏！內地限制香港藝人 汪明荃盼取消

2018-03-22 16:26

去殖民化？港2制服團體 練中式步操、學軍歌

2018-03-22 16:22

初中生酒駕同學未勸阻車禍亡 父母索賠百萬

2018-03-22 14:52

上海戶口管理新政策 定居國外者強制註銷戶籍

2018-03-22 14:34

上海戶口福利多 金字招牌等同財富

2018-03-22 14:34

港特首林鄭月娥捐款民主黨 兩面不討好

2018-03-22 12:19

批評北京 華裔前澳洲議員被中國拒絕入境

2018-03-22 12:07

害大明星欲生欲死 網路水軍文章真假…這樣分辨

2018-03-22 11:00

夢想起飛 「聯合夢想號」飛抵福州

2018-03-22 02:17

欽州園區「關丹大街」啟用

2018-03-22 02:17

貴州蔬菜基地 春分到農事忙

2018-03-22 02:17

深圳直飛布魯塞爾 20日開航

2018-03-22 02:17

績溪上莊 胡適家鄉「添得許多香」

2018-03-22 02:17

櫻花三月芬芳開 南京市民賞花拍照

2018-03-22 02:17

台胞稱讚醫保 腫瘤手術「沒怎麼花錢」

2018-03-22 02:17

飯莊占用半世紀 北京漪瀾堂殘破不堪要關閉

2018-03-21 18:09

年砸600萬人民幣接待賞櫻遊客 武漢大學被罵浪費

2018-03-21 14:57

胸圍藏毒闖關 13歲女澳門被捕

2018-03-21 14:45

影響世界華人大獎 陸核潛艇之父黃旭華獲終身成就獎

2018-03-21 14:20

「大和解」 林鄭月娥 高調出席民主黨慶

2018-03-21 13:32

去大陸無人商店消費吃悶虧 繩比蟹還貴

2018-03-21 11:52

雪豹吃牛保險買單 青藏試辦人獸衝突險

2018-03-21 11:44

官方統計：北京大學生感染愛滋者達722例 男生占98.48%

2018-03-21 11:11

穿漢服、行漢禮「穿越」陜西油菜花田

2018-03-21 02:27
看更多

熱門文章

港專家：習近平一旦犯錯 可能被拉下馬

2018-03-22 14:48

擔憂中美貿易戰開打 離岸人民幣大跌逾300點

2018-03-22 21:49

最迷你的山！ 山東600公分小山一腳就可翻過

2018-03-22 15:10

動物園驚見「人臉猴」 網友：管理員裝的？

2018-03-22 16:57

把家裝進4平米大貨車 小情侶環遊大半個中國

2018-03-22 15:05

國台辦主任難為 大棚木瓜樹下的張志軍

2018-03-22 16:11

桂林旅遊只要台幣37元 午餐是白飯配腐乳

2018-03-22 14:48

這套人民幣將絕跡 陸網友「拿著一角等發財」

2018-03-23 11:00

陸官方要求節目網站不得製作、惡搞、醜化經典文藝作品

2018-03-22 23:33

中美貿易戰 大陸股商匯暴跌、債市暴漲

2018-03-23 11:27

習近平提兩個絕對 陸媒：對台獨嚴正警告

2018-03-23 10:47

上海戶口管理新政策 定居國外者強制註銷戶籍

2018-03-22 14:34

中國海警轉軍委管 日憂如何應對釣島巡航

2018-03-22 17:17

江蘇台辦新主任 陪朱立倫爬山、搭地鐵

2018-03-22 23:32

全球首架聯合國特殊塗裝飛機 「聯合夢想號」亮相福州

2018-03-22 17:50

朱立倫南京首站 中山陵謁陵

2018-03-22 23:35

陸翻新「中國之聲」 找馬雲、馬化騰壯聲勢

2018-03-23 01:06

職位動向成謎 楊潔篪代表習近平訪南非

2018-03-22 20:21

美的攻機器人 建生產基地

2018-03-23 00:02

台積電南京廠拚量產 提前出貨 朱立倫：投產進度超快

2018-03-23 12:04

應對美軍核潛艇 中共第2艘「反潛利器」下水　

2018-03-23 11:59

拚雙贏！內地限制香港藝人 汪明荃盼取消

2018-03-22 16:26

大陸待修單車 氾濫成災

2018-03-23 00:04

大陸兩會後對台分析 張五岳：會不斷加大軟硬兩手力度

2018-03-23 09:13

中國邊防公安消防 不再屬武警 全轉到地方

2018-03-22 17:26

上海戶口福利多 金字招牌等同財富

2018-03-22 14:34

管太多？ 雲南規定農村婚喪宴 葷菜不能過半

2018-03-22 14:48

初中生酒駕同學未勸阻車禍亡 父母索賠百萬

2018-03-22 14:52

兩會後首批 中國5省區同步換書記 皆為55後

2018-03-22 17:25

台灣三姊弟 南寧一片天

2018-03-23 02:26

江西千畝油菜花海美如畫

2018-03-23 02:26

中國第4套人民幣 5月起停止流通

2018-03-22 22:27

中美貿易戰滬指大跌2.94% 個股全線下跌

2018-03-23 09:58

人行調高逆回購利率

2018-03-23 00:47

14人被定罪！ 探員底黑幫 曾屢遭質疑「鬼」

2018-03-22 17:50

舌尖經濟 中越水果邊貿紅火

2018-03-23 02:26

北京向海外人才招手 特聘專家獎金100萬

2018-03-22 17:27

黃之瀚談台美關係 陸：讀一下習近平談話

2018-03-22 19:12

去殖民化？港2制服團體 練中式步操、學軍歌

2018-03-22 16:22

北京前市委書記郭金龍 傳接海協會

2018-03-22 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top