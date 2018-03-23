擁千萬身家又如何 仍買不起港豪宅

2018-03-23 12:29 世界日報 香港新聞組╱香港23日電



千萬富翁又如何？香港樓價急升，買不起一個太古城單位。 路透 分享 facebook

坐擁1000萬港元身家，足以躋身富豪之列。但在百物騰貴、樓價節節攀升的格局下，1000萬港元卻可能買不起太古城單位。

香港01報導，撇除通貨膨脹因素，今天的1000萬港元對照10年前的價值明顯縮水，昔日可購入老牌「藍籌盤」太古城600餘呎中等單位兩間，現在卻可能買不起，只能入手港島區200呎納米(奈米)新盤。

花旗銀行昨日公布「香港千萬富翁調查報告2017」，發現身家不少千萬富豪或會考慮「上車」圓置業夢，不過，如果要買港島全新屋苑、成為業主，1000萬港元僅僅足夠購買「納米樓」，其中西營盤「63 Pokfulam」209平方呎開放式單位，已售逾800萬港元。

報導說，位於魚涌的老牌私人屋苑太古城，向被視為保值籃籌盤之選，面積689方呎的三房單位，於今個月以1280萬港元連租約易手，換言之，即使擁1000萬港元，亦幾近無緣入手太古城中等單位。

退而求其次，選擇更低價物業入手圓夢？以往被視為「上車盤」的天水圍嘉湖山莊，在現時樓價瘋狂高漲的情況下，已無復當日的「可取」價格。2007年，有824呎的中層單位以155萬港元成交，當年手持1000萬港元，可大概「入手」6個相若面積的單位；不過，時至今日，置業預算較少的業主想靠它「上車」，未必「化算」，根據紀錄，嘉湖山莊今個月有442平方呎的高層單位，以527萬港元成交，手持1000萬港元只能購得1個單位。