陸官方要求節目網站不得製作、惡搞、醜化經典文藝作品

2018-03-22 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸官方進一步限縮網路影音傳播空間。機構改革後新成立的大陸國家新聞出版廣電部門，廿二日即下發通知，要求所有節目網站不得製作、惡搞、醜化經典文藝作品的節目；不得擅自對經典文藝作品、廣播影視節目、網路原創視聽節目重新剪輯、配音、上字幕；不得截取若干節目片段拼接成新節目播出。

這份通知寫道，近期一些網路視聽節目製作、播出不規範的問題十分嚴重，產生了極壞的社會影響，還有節目以非法網路影音平台及相關非法視聽産品作為冠名，為這些非法視聽內容在網上流傳提供了管道。

通知要求，各省區市新聞出版廣電部門嚴格管理包括網民上傳的類似重編節目；對節目版權方、廣播電視播出機構、影視製作機構投訴的此類節目，要求立即下線。

通知還要求，各視聽節目網站播出的片花、預告片所對應的節目必須是合法的廣播影視節目、網絡原創視聽節目，未取得許可證的影視劇、未備案的網路原創視聽節目，以及被廣播影視行政部門通報或處理過的廣播影視節目、網路視聽節目，對應的片花、預告片也不得播出，此外，預告片等節目不能斷章取義、惡搞炒作、不能做「標題黨」，以低俗創意吸引點擊。