重慶主城區 密密麻麻的防盜窗…

2018-03-23 02:26 聯合報 中新社



重慶主城區內，一棟居民樓房外安裝了密密麻麻的防盜窗，遠處看去像是一個巨型「鳥籠」。據悉，當地社區為了該樓房外觀的統一和安全性，要求樓房內的每家每戶都統一安裝了防盜窗。