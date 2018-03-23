重慶主城區 密密麻麻的防盜窗…

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2018-03-23 02:26
聯合報 中新社
重慶主城區內，一棟居民樓房外安裝了密密麻麻的防盜窗，遠處看去像是一個巨型「鳥籠」。據悉，當地社區為了該樓房外觀的統一和安全性，要求樓房內的每家每戶都統一安裝了防盜窗。
中新社
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