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川普簽「301」備忘錄 對中實施600億美元關稅

引進海外人才 北京加大力度

2018-03-23 02:26聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

為充分發揮人才的戰略資源作用，實行更加積極、開放、有效的人才政策，促進科技創新，北京市近日出臺多項措施進一步加大對於海外人才的引進使用力度。

新華社報導，北京市人力資源和社會保障局表示，此次推出的措施中將特聘崗位引才範圍擴展到事業單位、國有企業及新型研發機構，支持其按需設置特聘崗位，聘請具有全球視野、掌握世界前沿技術、熟悉國際間商務、法律、金融、技術轉移等規則的海外人才。

其中政府機關和事業單位的特聘崗位不受單位崗位總量和結構比例的限制，不對應行政級別和專業技術職務，不占單位編制，可採用年薪制、項目工資、協議工資等多種薪酬分配方式。聘用後在崗發揮作用突出的，可優先入選「海聚工程」，獲聘「北京市特聘專家」，並獲得50萬元至100萬元的獎勵。

同時，北京市進一步提升引智項目支持，給予常規引智項目1年、最高50萬元的資金支持，給予重點引智項目連續3年、每年不少於50萬元的資金支持。支持科技和文化類創新企業、科研院所、新型研發機構、科研類社團組織和科研服務機構等主體引進使用優秀傑出海外人才，聘用「千人計畫」外國專家的最高可給予其工資薪金80%的資助，聘用「海聚工程」外國專家的最高可給予其工資薪金50%的資助。

對於具有重大原始創新能力的海外科學家、具有重大技術革新能力的海外科技領軍人才、推動科技成果轉移轉化的海外投資人、提升項目運營管理水準的海外職業經理人、海外創新創業服務團隊等優秀傑出人才，在人才簽證（Ｒ字簽證）、在華工作許可和永久居留等方面提供便利，提升服務效率。

北京簽證軍人
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