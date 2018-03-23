北大等在京高校 啟動自主招生

2018-03-23 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京大學、清華大學、中國人民大學、北京師範大學等多所在京高校近日公佈2018年自主招生簡章，啟動自主招生報名，以選拔優秀高中畢業生。對於特別優秀的入選考生，部分高校可降至一本線錄取。

新華社報導，北大招生辦表示，北大今年自主招生政策與去年相比基本保持穩定，招生涉及普通類16個院系的20個專業及醫學部的5個專業。考核方式除筆試、面試外，對部分考生還會進行實驗操作、作品答辯、現場創作等考核，考查學生對相關學科的知識儲備、學習能力和創新潛質。北大給予入選考生的降分優惠依然是從20分到60分不等，最高可獲降至一本線錄取。測試過程將全程錄影，考官名單和面試順序由抽籤隨機確定。

清華從2017年起全面推行大類招生。今年該校的文理科自主招生共設置15個專業類別，獲得認定的降分優惠為10分至60分不等，對部分特別優秀的考生也可降至一本線錄取。其中，人文與社會類招考要求，考生熱愛中國歷史文化，具有經學、文字學等專業基礎，熟悉中國古代文史典籍等。

人大今年的自主招生分為4個專業大類11個專業，計畫招生142人，比去年有所增加。資格考生可獲得從30分到60分不等的降分優惠，最高可獲降至一本線錄取。值得關注的是，今年該校將面向一定範圍的考生，針對其報名時提交的專利、論文、證書等材料組織復核考試。

自主招生主要選拔具有學科特長和創新潛質的優秀學生，是對現行統一高考招生按分數錄取的一種補充，考核由試點高校單獨組織，目前全國具有自主招生資格的試點高校共90所。今年各校自主招生考核仍集中在6月，高考出分前將確定並公示資格名單。