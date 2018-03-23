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北京自駕測試車 正式「領證」上路

2018-03-23 02:26聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

北京官方發放京城首批自動駕駛測試試驗用臨時號牌，並在五環外確定了33條共計105...
北京官方發放京城首批自動駕駛測試試驗用臨時號牌，並在五環外確定了33條共計105公里的首批開放測試道路。 （中新社）
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北京官方22日發放京城首批自動駕駛測試試驗用臨時號牌，並在五環外確定了33條共計105公里的首批開放測試道路。當日，有3輛自動駕駛測試車輛領證後在北京經濟技術開發區正式上路測試。

中新社報導，據北京市自動駕駛測試管理聯席工作小組相關負責人表示，按照北京前期發佈的「加快推進自動駕駛車輛道路測試工作指導意見（試行）」和「自動駕駛車輛道路測試管理實施細則（試行）」要求，在經過封閉測試場訓練、自動駕駛能力評估和專家評審等系列程序後，官方向北京百度網訊科技有限公司發放了北京市首批自動駕駛測試試驗用臨時號牌。

當日，3輛自動駕駛測試車輛獲得臨時號牌後，在北京經濟技術開發區正式上路測試。測試路段上有很多車輛來往，其中測試車輛的車速相對較慢。出於安全考慮，開展路測的自動駕駛汽車均配備有駕駛員，如有危險情況，可中斷自動駕駛程序，切換為手動操作。

北京智能車聯產業創新中心副總經理吳瓊表示，按照要求，所有申請自動駕駛試驗牌照的自動駕駛汽車須通過5000公里以上的封閉測試場日常訓練和相應等級的能力評估，只有通過了車輛安全技術檢驗才能够上路測試。同時，測試駕駛員須通過不少於50小時的培訓和訓練，能够隨時接管自動駕駛車輛。上路後，測試車輛要安裝監管設施並上傳數據，以確保自動駕駛車輛按規定時間及路段進行試驗，並隨時接受監督。

吳瓊表示，如果在自動駕駛中出現事故，車輛將馬上停止測試，等待處理。如在測試後，證明事故責任主體不是自動駕駛車輛的話，可恢復其自動駕駛測試的權利。若證明有問題，官方將回收所有的自動駕駛車牌，重新走測試流程再申請。

北京市公安局公安交通管理局相關負責人表示，官方已在北京經濟技術開發區、順義區和海澱區確定了33條共計105公里的首批開放測試道路。為保證交通安全，測試道路都選在五環以外，避開住宅區、辦公區、醫院、學校等人流量及車流量集中的區域。測試道路上均安裝了明顯的自動駕駛測試路段指示標誌，自動駕駛測試車輛上也會統一張貼醒目的自動駕駛測試車身標識，以便於民眾識別。

北京開發區公安
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