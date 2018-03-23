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生態修復成功 深圳10萬候鳥停歇

2018-03-23 02:26聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

有「中國硅谷」之稱的深圳，近年來持續實施生態修復工程。如今，市區中心佔地300多公頃的紅樹林自然保護區已重現生機與活力。每年10月至次年3月，近200種、10萬多隻鷺、鷗、雁等候鳥來這裡停歇。

新華社報導，近日在煦暖陽光下，數以萬計的候鳥在深圳灣畔的深圳紅樹林自然保護區裡聚集翱翔。來自全國各地的觀鳥者聚集在這裡，用各種「長槍短炮」拍攝鳥兒們動人的身姿。

鳥類是森林、溼地生態系統的重要組成部分，靈敏、深刻地反映著自然環境的變遷。深圳市觀鳥協會對近10年來深圳鳥類種類、數量的監測數據顯示，截至2017年12月，深圳有記錄的鳥類為366種，比2000年增加了86種。香港觀鳥會的普查數據顯示，2017年全球共錄得瀕危鳥類黑面琵鷺3941隻，其中有375隻在深圳灣一帶過冬。

早期由於片面追求經濟發展，一些企業盲目向深圳河排放廢水、廢料，紅樹林保護區也深受其害，植被大面積退化，越冬候鳥一年比一年少。

為給喧囂的城市留下一片寧靜環境，深圳一方面通過劃定生態紅線、提高生態增量等措施，及時遏制城市的無序擴張和過度開發；另一方面通過汙水截排、清淤還湖、紅樹林補植、專設「愛林護鳥隊」等措施，對保護區的生態進行修復和保護。

截至2017年底，深圳全市公園總數達942個，形成了「自然公園—城市綜合公園—社區公園」三級公園體系。目前，深圳還在推進緊國家級森林城市建設，規劃建設的11條「生態廊道」將把自然公園、自然保護區、公園綠地和道路綠地等點線面結合起來，構成城市間彼此相連的完整生態系統，為珍稀植物和野生動物的遷徙、棲息及保護提供有力保障。

深圳保護區紅樹林
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