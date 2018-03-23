低空旅遊 雲南試點增建機場

2018-03-23 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



雲南是中國旅遊大省。去年，累計5.73億人次的海內外旅遊者來到雲南，同比增長超三成。雲南省旅遊發展委員會副主任馬迎春說，這裡擁有冰川、湖泊、高原、梯田，多山地、多峽谷的特殊地貌十分適合開展低空旅遊。

新華社報導，最近幾年，雲南相繼建成20個通用機場，未來這個數字將提升到50個；參與低空旅遊產業開發的通航公司達到11家；相關飛行俱樂部數量不斷增長。

據了解，目前雲南全省除了滇池流域擁有低空旅遊項目外，在旅遊熱門城市麗江，遊客也能夠根據喜好選擇飛機款式和飛行路線參與一些項目，大理、西雙版納等地也有少數低空旅遊項目，但並未形成規模。

早在多年前，中國就出台相關意見為低空空域管理改革劃定了路線圖，隨後北京、山東、海南等多省市陸續開展低空旅遊試點。但很長一段時期，低空旅遊在雲南還算件新鮮事。

近日，雲南鳳翔通用航空有限公司正式與臨滄市達成低空旅遊開發戰略合作協議，這是該公司繼在滇池流域啟動低空旅遊試點後開始面向全省布局。「佤鄉」臨滄位於雲南西南部，這裡原始森林密布，低空旅遊資源富集。

雲南鳳翔通用航空公司副總經理周飛說，公司先期將以臨滄機場為中心，打造包機遊、直升機空中觀光，逐漸輻射滇西11個支線機場，進而覆蓋大理、麗江、德宏、西雙版納等地熱門景區。

這批景區匯集了藏文化秘境、歷史古城、秀麗湖泊，覆蓋傣族、白族、佤族等少數民族聚居區。他說，屆時，遊客乘坐小型固定翼航空器觀光，旅行時間、飛行航段、乘坐航班都可以靈活選擇。

雲南是中國面向南亞、東南亞的大通道，邊境旅遊和跨境旅遊市場空間巨大。周飛說，未來公司計劃將低空旅遊觸角延伸到東南亞，實現通用機場與當地城市中心、旅遊景區、邊民集市、高端酒店無縫對接。到時候雲南將擁有真正意義上的國際空中快巴。

馬迎春透露，目前雲南省正在加緊編制低空旅遊專項規劃，希望以此促進全省「山、水、林、洞」資源和通用機場資源得到充分利用，同時引導各低空旅遊參與方加大低空旅遊業務投放比重。

她說，正逐步加強與各大航空公司、機場的戰略合作，幫助航空公司和機場從單一的運輸企業轉變為旅遊運營商。