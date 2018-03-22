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去殖民化？港2制服團體 練中式步操、學軍歌

2018-03-22 16:22世界日報 香港新聞組╱香港22日電

中聯辦被指要求制服團體在今年五四升旗禮改用中式步操，一度惹「去殖民化」疑雲，中聯辦青年工作部部長陳林峽其後否認曾提出「要求」。其後多個團體表明今年維持英式步操，但香港少年領袖團及香港航空青年團獲安排參加解放軍中式步操訓練，並須學習軍歌。

據蘋果日報報導，香港少年領袖團表示，透過中聯辦協調駐港部隊安排訓練，為團員提供多樣化活動及學習不同技能的機會，不過未有計畫改用中式步操。

香港少年領袖團早前邀請團員出席上述新圍軍營的中式步操訓練，共有30人名額；香港航空青年團網站亦載有同一訓練的通告，設8名成人及25名學員名額。訓練由周日（25日）開始，一連4個周日進行。

另據香港01報導，活動行程列明，訓練期間亦會穿插安排參觀軍營和輕武器等活動，又會「利用休息時間組織教唱軍歌」，但未有說明是否解放軍軍歌。

一名資深香港少年領袖團團員表示，該團以往一直沿用英式步操，以往從未試過舉辦類似的解放軍訓練，他相信今次屬首次受邀。

報導稱，該資深團員斥上述訓練多餘，「非常反感，我們一直採英式步操，今年五四活動也都已經有共識了，制服團體會繼續用英式步操，我覺得這個時候舉行訓練，背後是有政治目的」，擔心長遠轉用中式步操。

今次無論報名是否踴躍，他估計最終都會用盡方法「搭膊頭」，籌夠人數參加訓練，等同無形施壓、逐步滲透。

少年領袖團承認，上述訓練是團方透過中聯辦協調駐港部隊安排，免費提供多樣化活動及學習不同技能的機會，未有計畫改變重要禮儀中沿用的英式步操方式，所涉交通等開支由團方承擔。

航空青年團回覆媒體詢問時則稱，對任何訓練持開放態度，並稱團體自2006年第一次「金紫荊廣場五四升旗禮」舉辦至今，一向積極參與該項活動，今年亦不例外，屆時會以「本團傳統步操模式」執行大會指派任務。

香港解放軍制服
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