初中生酒駕同學未勸阻車禍亡 父母索賠百萬

2018-03-22 14:52 世界日報 中國新聞組／北京22日電



初中生乘酒駕同學摩托車返家途中車禍身亡，除酒駕同學外，同桌飲酒同學是否應承擔未勸阻之責？該案昨日在北京市密雲法院開庭審理，死者父母以同桌飲酒的6名同學未勸阻酒駕為由，起訴索賠30萬元人民幣（約新台幣138萬）。

新京報報導，原告、被告在去年案發時均是未成年，是初中同學。案發當晚，高姓學生請7名同學吃飯。高生介紹，8個人喝了約20瓶啤酒。餐後，王姓同學駕駛摩托車載張姓同學在密雲區京沈路開發區燈崗發生交通事故，造成張生死亡。

據了解，原告與王生之間的交通事故責任糾紛已經以60萬賠償金調解結案。

但張生父母認為，張生、王生與其他六人聚餐後，剩餘六人明知他倆已大量飲酒，仍放任兩人駕車，未盡到合理注意義務並採取有效方式阻止，應承擔一定賠償責任，故起訴至法院，要求其他六人的父母共同賠償張生死亡支出的醫療費、喪葬費、死亡賠償金、精神損害撫慰金等各項損失共計30萬元人民幣(約新台幣277萬)(每個孩子及其父母各承擔5萬民幣)。

庭審中，被告六名同學及父母不同意訴訟請求。被告方認為，經當時檢測，王生的酒精度是65.7mg/100ml，張生是11.4mg/100ml，張生在清醒的情況下明知王生喝酒、是未成年、沒有駕駛證並執意讓其帶回家，出現的交通事故應由自己負主要責任。

原告認為，孩子們是否進行了勸阻是無從查證的，即便存在勸說，但是也沒有採取有效的方式阻止，案發時被告是未成年人，因此家長要承擔責任。

雙方堅持訴訟請求和答辯意見。該案未當庭宣判。