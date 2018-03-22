親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

你擦1個月他擦3個月 日本廁紙愈做愈長的驚人原因

獨家／卡管事件 管中閔：台灣學術界絕無僅有的政治恐攻

批評北京 華裔前澳洲議員被中國拒絕入境

2018-03-22 12:07中央社 台北22日電

澳洲前華裔議員胡煜明。圖擷自英國衛報
澳洲前華裔議員胡煜明。圖擷自英國衛報
分享

華裔前澳洲議員胡煜明（John Hugh）昨天指控中國大陸20日非法拒絕他入境，當時他和母親一起飛抵上海，準備將父親的骨灰送回老家。他隨後遭遣返雪梨。

綜合紐約時報中文網、英國衛報報導，51歲的胡煜明一直批評中共試圖影響澳洲政治一事。他詢問中國海關官員為何不能入境，對方只說「你應該知道」。

胡煜明表示，他陪同母親搭機前往加拿大，先過境上海，準備把父親的骨灰送回老家。20日，班機飛抵上海後，當每個人都準備下機時，機上廣播要求所有人都回到自己座位上，然後兩名穿制服的官員上機直奔他而來，要求出示護照，並帶走他隨身攜帶的物品，然後護送他下機。

胡煜明說，他遭到無理由拒絕入境，因為身為澳洲公民，他不需要簽證就可合法入境中國144小時。50分鐘後，他搭上飛機返回雪梨；他的母親則獲准入境。

對此，中國駐澳洲大使館沒有回應評論請求。

胡煜明在上海出生，1990年代移民澳洲，曾在雪梨西部的帕拉馬塔（Parramatta）市議會擔任議員。綜合澳洲媒體此前報導，胡煜明與當地親中派立場迴異，他的名字也常與法輪功連在一起。

胡煜明猜測，他被拒絕入境是中國政府懲罰他，因為他支持一項旨在制約外國在澳洲影響的反間諜法案；他還與一本關於中國共產黨對澳洲政治、商業和學術界進行滲透的新書有關。

報導指出，漢密爾頓（Clive Hamilton）所著的「無聲的侵略」（Silent Invasion）一書引用了胡煜明的話，批評中共不僅在中國，而且在澳洲努力限制不同意見。

胡煜明說：「這是對我們所做的事情進行報復，因為我們不與他們合作，因為我們是一種獨立的聲音。」

胡煜明還是澳洲價值守護聯盟（EmbraceAustralian Values Alliance）的創辦人之一。聯盟宗旨為推動民主、言論自由和法治，並「抵制共產黨的壓制」。

雪梨大學國歷史高級講師布羅菲（David Brophy）說，胡煜明被禁止進入中國令人憤慨。他批評中國使用各種各樣的手法，包括禁發簽證和拒絕入境，來阻止人們參與政治。

胡煜明指出，自2000年開始，他曾多次返回中國，都沒有問題，其中包括2014年帕拉馬塔代表團訪中，事前他曾被要求退團，但中國當局最後仍不情願地允許他隨團入境。

胡煜明說，中國官員正透過他向其他澳洲華裔居民傳遞一個訊息：「你將為不充當共產黨的喉舌而付出代價」。

澳洲
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

害大明星欲生欲死 網路水軍文章真假…這樣分辨

2018-03-22 11:00

夢想起飛 「聯合夢想號」飛抵福州

2018-03-22 02:17

欽州園區「關丹大街」啟用

2018-03-22 02:17

貴州蔬菜基地 春分到農事忙

2018-03-22 02:17

深圳直飛布魯塞爾 20日開航

2018-03-22 02:17

績溪上莊 胡適家鄉「添得許多香」

2018-03-22 02:17

櫻花三月芬芳開 南京市民賞花拍照

2018-03-22 02:17

台胞稱讚醫保 腫瘤手術「沒怎麼花錢」

2018-03-22 02:17

飯莊占用半世紀 北京漪瀾堂殘破不堪要關閉

2018-03-21 18:09

年砸600萬人民幣接待賞櫻遊客 武漢大學被罵浪費

2018-03-21 14:57

胸圍藏毒闖關 13歲女澳門被捕

2018-03-21 14:45

影響世界華人大獎 陸核潛艇之父黃旭華獲終身成就獎

2018-03-21 14:20

「大和解」 林鄭月娥 高調出席民主黨慶

2018-03-21 13:32

去大陸無人商店消費吃悶虧 繩比蟹還貴

2018-03-21 11:52

雪豹吃牛保險買單 青藏試辦人獸衝突險

2018-03-21 11:44

官方統計：北京大學生感染愛滋者達722例 男生占98.48%

2018-03-21 11:11

穿漢服、行漢禮「穿越」陜西油菜花田

2018-03-21 02:27

疆電外送遠至北京 突破1500億千瓦

2018-03-21 02:27

香港機場東莞候機室 春運遊客大增

2018-03-21 02:27

塔里木河春汛輸水 預估12億立方米

2018-03-21 02:27

教授下田 種出17色油菜花

2018-03-21 02:27

泰國推潑水節 4省城吸客

2018-03-21 02:27

廢棄煤場 變身體育文化公園

2018-03-21 02:27

大洋一號青島起航 推動雙龍入海

2018-03-21 02:27

北京首都機場 旅客人次快破億

2018-03-21 02:27

「姐姐看我這小鮮肉！」暖警機智撩妹勸下輕生女

2018-03-20 22:44

浙大醫學碩士賣麵包引網友口水戰 批他浪費資源

2018-03-20 22:26

在滬台人申請人才房享市民待遇 套房月租1.2萬

2018-03-20 20:41

影／1歲小予恩腦損 醫院認搶救慢了

2018-03-20 18:58

陸女老師神來一筆 灰塵變山水畫

2018-03-20 17:51

陸34歲海歸女去相親 被嘲是「郊區房」

2018-03-20 17:29

接管安邦後 李克強：該戳的膿包還是要戳

2018-03-20 17:18

女毒梟不認罪 湖南首例「零口供」死刑

2018-03-20 17:00

模仿「抖音」影片翻轉女兒 女童脊髓受損上身癱

2018-03-20 15:52

中國開國少將逝世 高先貴享壽106歲

2018-03-20 14:51

重慶洋人街景區索道吸引遊客

2018-03-20 02:29

西子湖畔鮮花綻放競豔

2018-03-20 02:29

大陸沿海海平面變化 總體呈波動上升趨勢

2018-03-20 02:29

戰國晚期卜甲 秦咸陽城遺址現蹤

2018-03-20 02:29
看更多

熱門文章

老伴與少年落水 婦選擇先救少年「我不後悔」

2018-03-21 13:46

厭世姬：若台獨才能比中指 那我還是台獨好了

2018-03-21 21:58

《厭世動物園》大陸出書 被舉報「台獨作家」惹議

2018-03-21 12:35

談貿易戰 陸外交部稱 我們一不會怕、二不會躲

2018-03-21 23:03

準新娘因男方買紅木傢俱爆氣 網：你不要給我

2018-03-21 16:18

大陸機構改革 國務院幾遭架空

2018-03-22 00:08

黃之瀚訪台 陸媒氣炸：赴台的美官就別來大陸

2018-03-22 10:02

國台辦網站重刊2016年7月「九二共識的由來」一文

2018-03-21 23:14

中共正式任命劉結一為中台辦、國台辦主任

2018-03-21 20:36

美副助卿訪台 陸外交部：向美嚴正交涉

2018-03-21 22:02

世界醫學生參與遭矮化 陸委會不滿抗議

2018-03-21 22:47

遊客「動手動腳」 深圳向日葵花海全軍覆沒

2018-03-21 14:51

賀衛方在列 北大法學院教授「集體翻白眼」

2018-03-21 14:13

不點名批美？習近平首度抨擊「中國威脅論」

2018-03-21 20:35

不再平起平坐…政治局常委首度向習述職

2018-03-21 23:48

兩岸鑰匙 陳明通：中華民國憲法與兩岸條例

2018-03-22 00:00

夢想起飛 「聯合夢想號」飛抵福州

2018-03-22 02:17

飯莊占用半世紀 北京漪瀾堂殘破不堪要關閉

2018-03-21 18:09

中共印發「深化黨和國家機構改革方案」 實現黨管一切

2018-03-21 16:43

首次政治局成員書面述職 習近平個性化點評

2018-03-21 22:15

南京首站 朱立倫謁中山陵、總統府

2018-03-22 10:47

杭州74歲瑜伽爺爺變網紅 學員排隊等上課

2018-03-21 19:06

年砸600萬人民幣接待賞櫻遊客 武漢大學被罵浪費

2018-03-21 14:57

兩會後，新一輪地方諸侯調動 廣西省委書記調四川

2018-03-21 23:09

習「新時代」中宣部擴權 新聞、電影審查一把抓

2018-03-21 14:22

上海再度調升最低工資標準 調幅5.2％

2018-03-21 16:32

劉結一升國台辦主任歡迎詞 重申堅持一中

2018-03-21 21:22

劉結一 升國台辦、中台辦主任

2018-03-22 00:14

武警 由軍委一元領導

2018-03-22 00:12

大陸銀保監合併後 郭樹清今天接任首任主席

2018-03-21 15:54

率團訪陸 朱立倫：客隨主便

2018-03-22 00:48

大陸暱稱祖克伯小扎 李奧納多是小李子

2018-03-21 19:19

人大閉幕 栗戰書讚習近平：人民的領路人

2018-03-21 16:54

59式戰車改裝AI 陸無人戰車曝光

2018-03-21 13:10

李克強答中外媒體：港澳人赴內地 逐步享「同等待遇」

2018-03-21 13:36

上海最低工資 下月調漲5.2%

2018-03-22 00:02

影響世界華人大獎 陸核潛艇之父黃旭華獲終身成就獎

2018-03-21 14:20

陸外交部：川普以其他方式 向習近平祝賀

2018-03-21 22:42

害大明星欲生欲死 網路水軍文章真假…這樣分辨

2018-03-22 11:00

河南寶豐縣 農田美如畫卷

2018-03-22 02:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top