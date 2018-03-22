批評北京 華裔前澳洲議員被中國拒絕入境

2018-03-22 12:07 中央社 台北22日電



澳洲前華裔議員胡煜明。圖擷自 英國衛報 分享 facebook

華裔前澳洲議員胡煜明（John Hugh）昨天指控中國大陸20日非法拒絕他入境，當時他和母親一起飛抵上海，準備將父親的骨灰送回老家。他隨後遭遣返雪梨。

綜合紐約時報中文網、英國衛報報導，51歲的胡煜明一直批評中共試圖影響澳洲政治一事。他詢問中國海關官員為何不能入境，對方只說「你應該知道」。

胡煜明表示，他陪同母親搭機前往加拿大，先過境上海，準備把父親的骨灰送回老家。20日，班機飛抵上海後，當每個人都準備下機時，機上廣播要求所有人都回到自己座位上，然後兩名穿制服的官員上機直奔他而來，要求出示護照，並帶走他隨身攜帶的物品，然後護送他下機。

胡煜明說，他遭到無理由拒絕入境，因為身為澳洲公民，他不需要簽證就可合法入境中國144小時。50分鐘後，他搭上飛機返回雪梨；他的母親則獲准入境。

對此，中國駐澳洲大使館沒有回應評論請求。

胡煜明在上海出生，1990年代移民澳洲，曾在雪梨西部的帕拉馬塔（Parramatta）市議會擔任議員。綜合澳洲媒體此前報導，胡煜明與當地親中派立場迴異，他的名字也常與法輪功連在一起。

胡煜明猜測，他被拒絕入境是中國政府懲罰他，因為他支持一項旨在制約外國在澳洲影響的反間諜法案；他還與一本關於中國共產黨對澳洲政治、商業和學術界進行滲透的新書有關。

報導指出，漢密爾頓（Clive Hamilton）所著的「無聲的侵略」（Silent Invasion）一書引用了胡煜明的話，批評中共不僅在中國，而且在澳洲努力限制不同意見。

胡煜明說：「這是對我們所做的事情進行報復，因為我們不與他們合作，因為我們是一種獨立的聲音。」

胡煜明還是澳洲價值守護聯盟（EmbraceAustralian Values Alliance）的創辦人之一。聯盟宗旨為推動民主、言論自由和法治，並「抵制共產黨的壓制」。

雪梨大學國歷史高級講師布羅菲（David Brophy）說，胡煜明被禁止進入中國令人憤慨。他批評中國使用各種各樣的手法，包括禁發簽證和拒絕入境，來阻止人們參與政治。

胡煜明指出，自2000年開始，他曾多次返回中國，都沒有問題，其中包括2014年帕拉馬塔代表團訪中，事前他曾被要求退團，但中國當局最後仍不情願地允許他隨團入境。

胡煜明說，中國官員正透過他向其他澳洲華裔居民傳遞一個訊息：「你將為不充當共產黨的喉舌而付出代價」。