兩會後，新一輪地方諸侯調動 廣西省委書記調四川

2018-03-21 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸全國兩會結束後，地方諸侯出現新一輪調整。曾任香港中聯辦主任的廣西自治區黨委書記彭清華，將調任四川省委書記，江西省委書記鹿心社則擔任廣西書記。

據悉，這項高層人事案昨經中共官方新華社證實，彭清華主政四川，而四川是周永康留下的「政治重災區」，預料將有大刀闊斧的新作為。

新華社還公布原江西省長劉奇，升任江西省委書記兼省長。劉長期在浙江工作，曾任浙江溫州市長、省發改委主任、寧波書記。也被定位為中共國家主席習近平的人馬。

據悉，由於四川省委書記王東明在中共十三屆人大一次會議上，升任全國人大副委員長，河南省委書記謝伏瞻擔任全國政協常委，黑龍江省長陸昊出任自然資源部部長，牽涉一系列高層調整。

北京盛傳湖北省長王曉東將升任江西省委書記，四川省長尹力將升任河南省委書記，四川省委副書記鄧小剛將升任省長，與彭清華搭檔。黑龍江省委副書記陳海波則將升任省長，遞補陸昊的遺缺。

另外，盛傳湖北省委副書記、武漢市委書記陳一新也將高升，進入北京擔任中央政法委秘書長。五十八歲的陳一新，是浙江人，被視為中共國家主席習近平的浙江舊部，也是「之江新軍」。