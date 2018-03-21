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兩會後，新一輪地方諸侯調動 廣西省委書記調四川

2018-03-21 23:09聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸全國兩會結束後，地方諸侯出現新一輪調整。曾任香港中聯辦主任的廣西自治區黨委書記彭清華，將調任四川省委書記，江西省委書記鹿心社則擔任廣西書記。

據悉，這項高層人事案昨經中共官方新華社證實，彭清華主政四川，而四川是周永康留下的「政治重災區」，預料將有大刀闊斧的新作為。

新華社還公布原江西省長劉奇，升任江西省委書記兼省長。劉長期在浙江工作，曾任浙江溫州市長、省發改委主任、寧波書記。也被定位為中共國家主席習近平的人馬。

據悉，由於四川省委書記王東明在中共十三屆人大一次會議上，升任全國人大副委員長，河南省委書記謝伏瞻擔任全國政協常委，黑龍江省長陸昊出任自然資源部部長，牽涉一系列高層調整。

北京盛傳湖北省長王曉東將升任江西省委書記，四川省長尹力將升任河南省委書記，四川省委副書記鄧小剛將升任省長，與彭清華搭檔。黑龍江省委副書記陳海波則將升任省長，遞補陸昊的遺缺。

另外，盛傳湖北省委副書記、武漢市委書記陳一新也將高升，進入北京擔任中央政法委秘書長。五十八歲的陳一新，是浙江人，被視為中共國家主席習近平的浙江舊部，也是「之江新軍」。

習近平主政浙江期間，陳一新曾被提拔為中共浙江省委副秘書長，又兼任省委政策研究室主任，後來擔任金華市委書記、溫州市委書記，二〇一五年年底上調北京出任中央深改辦專職副主任，不久空降湖北擔任武漢市委書記、湖北省委副書記。

王建軍任青海省委書記。（中新社資料照）
王建軍任青海省委書記。（中新社資料照）
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鹿心社任廣西壯族自治區黨委委員、常委、書記，不再擔任江西省委書記、常委、委員職務...
鹿心社任廣西壯族自治區黨委委員、常委、書記，不再擔任江西省委書記、常委、委員職務。圖為鹿心社在2018年北京兩會的資料照。（中新社）
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王國生任河南省委委員、常委、書記，不再擔任青海省委書記、常委、委員職務。圖為王國...
王國生任河南省委委員、常委、書記，不再擔任青海省委書記、常委、委員職務。圖為王國生資料照。（中新社）
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中共中央日前決定，劉奇任江西省委書記。圖為劉奇在2018年北京兩會的資料照。（ ...
中共中央日前決定，劉奇任江西省委書記。圖為劉奇在2018年北京兩會的資料照。（ 中新社）
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