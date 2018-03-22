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績溪上莊 胡適家鄉「添得許多香」

2018-03-22 02:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

走在徽州古村落績溪上莊的古街上，但見灰瓦白牆，白雲青山。著名學者胡適曾在這裡生活九年，他用「滿庭花簇簇，添得許多香」的詩句，來形容自己家鄉，後來成了台灣著名校園歌曲《蘭花草》歌詞。

中新社報導，安徽省對台交流基地—宣城市績溪縣上莊村，與台灣同胞間的不解之緣。

績溪上莊，古稱上川，距今已有1000多年歷史，自古以來商貿繁榮，文風昌盛，人才薈萃，素有「小上海」之稱，是徽文化的主要發祥地之一。

據統計，上莊歷史上名人輩出，台灣台東知州胡鐵花，白話文倡導者、著名學者胡適，當代著名詩人汪靜之均出自於此。因此，每年有數以萬計的台灣遊客來此參觀遊覽。

走進上莊，木雕磚雕、牌坊和宗祠，具有古徽州風格的古建築依然保存完整。胡適故居就坐落在上莊村西南，村中有一條窄窄的小路，舖著花崗岩石條，以胡適的字「適之」命名。順著這條適之路，一直走向村落深處，就是胡適的家。進入胡家大院，見到的是一排坐北朝南的徽式民居。小青瓦，石庫門，屋簷有水磨磚雕。

胡適家族的族侄胡從介紹，胡適生在上海，隨母在上海、台灣度過幼年時期，1895年初，從台灣回到家鄉績溪上莊，接受九年的家鄉教育。「胡適自幼聰明，當時我爺爺胡近仁藏書較多，胡適經常來我們家看書，有不懂地方，胡適就與他切磋。」胡從說，胡適在上莊生活的時間裡，兩家交往密切，後來胡適到了上海、北京、美國各地，還書信來往不斷，談白話文、詩歌，談創辦學校和建圖書館。

績溪上莊徽文化吸引不少台灣團體交流，台灣基層人士沈異榮認為，這裡的徽文化俯拾皆是，遠比電視裡介紹的真切豐富。沈異榮在來之前是通過電視節目認識徽文化，置身其中時，覺著眼睛不够用了。

得益於宣城與台灣間的歷史淵源，許多台胞到此交流合作和投資興業。台資企業宣城鷹鵬集團成為安徽首個國家級海峽兩岸青年就業創業示範點。該企業在當地投資四家企業，總投資達3.8億元人民幣。

宣城市台辦指出，為更好地服務台商，當地建立「宣城市台商權益保障工作聯席會議制度」，依法維護台商合法權益，幫助台胞台商子女落實就學、高考、換發大陸駕照等方面的政策和待遇。目前該市與台灣工商企業界的交流合作不斷拓展和推廣，每年有數百名台灣青年在該市創業和工作。

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