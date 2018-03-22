台胞稱讚醫保 腫瘤手術「沒怎麼花錢」

2018-03-22 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



這兩天，來自台灣的陳宗庸在蘇州大學附屬第一醫院經過手術治療後，身體已大致康復，準備出院。在感慨大陸醫療條件好之餘，他也稱讚當地醫保政策優惠。

新華社報導，58歲的陳宗庸扎根蘇州20多年，早已把蘇州視為第二故鄉，但隨著年齡增長，看病住院漸成他的顧慮。3月初一次大腸鏡檢查中，陳宗庸被診斷患上了結腸惡性腫瘤，需要實施腫瘤切除手術。

「我既有台灣的健保，也獲得蘇州本地醫保，當時就面臨是回台灣還是留在蘇州治療的糾結。」陳宗庸說，經過多方打聽，他發現蘇大附一院不僅醫療條件一流，而且留蘇就醫可享受到的醫保待遇比台灣更好。

「我有個親戚在上海，也有台灣健保，有一次在大陸生病住院花了不少錢，回台只報銷了很少一部分。」陳宗庸說，為了報銷往返兩岸很麻煩。他去年參加了蘇州的社保，這次手術花了5萬多元人民幣，醫保支付了80%費用，還有保險公司結付一部分，自己基本沒怎麼花錢。

陳宗庸的經歷是台灣同胞享受大陸當地醫保優惠政策的一個縮影。目前僅在蘇州市區參加醫保的台籍人員就已超過1100人。

蘇州市台辦主任楊軍表示，如今大陸的醫療保險政策正在進一步完善，近期大陸31項對台措施公布後，將有更多台灣同胞享受到與大陸同胞同等的報銷待遇。

「此次陳先生的住院就醫經歷，反映出兩岸一家親理念已深入到兩岸交往實踐中，大陸的政策正讓越來越多的台灣同胞感到暖心。」楊軍說。