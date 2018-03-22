深圳直飛布魯塞爾 20日開航

2018-03-22 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



海南航空20日開通歐盟「首都」布魯塞爾直飛深圳航線，這是繼北京、上海之後海南航空開通的第三條布魯塞爾直飛中國內地航線。

當地時間20日傍晚，由深圳寶安國際機場始發的首航航班飛抵布魯塞爾機場；晚7時30分前後，航班從布魯塞爾機場飛回深圳，標誌著布魯塞爾直飛深圳的航線正式開通。

作為海南航空在布魯塞爾開通的第三條直飛中國內地航線，布魯塞爾至深圳航線由波音787機型執飛，目前航班班期是每周二和周四自深圳直飛布魯塞爾。

2006年海南航空開通布魯塞爾直飛北京航線，去年10月又開通直飛上海航線，到20日開通直飛深圳航線，從十餘年開通一條直飛航線到半年內開通一條直飛航線，顯示海航航空在歐洲航空市場的布局明顯加快。

出席首航儀式的中國駐比利時大使曲星表示，布魯塞爾直飛深圳航線的開通是中國與比利時在「一帶一路」框架下推動人文交流的切實舉措，相信將加強兩國互聯互通，吸引更多中國遊客赴比利時旅遊。

海南航空負責人表示，2016年以來，海南航空先後在深圳開通往返紐西蘭的奧克蘭、越南峴港等長短途國際航線，加上此次開通往返布魯塞爾以及將要開通的往返西班牙馬德里航線，海南航空希望進一步助力深圳對外往來及廣州、深圳等九個大陸內地城市與香港、澳門兩個特別行政區組成的粵港澳大灣區經濟發展。

除海南航空三條直飛航線，早前香港國泰航空也宣布，將於3月25日開通布魯塞爾直飛香港航線，擬定的航班班期為每周四班，這意味布魯塞爾直飛中國內地與香港的航線將很快增至四條。