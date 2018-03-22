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欽州園區「關丹大街」啟用

2018-03-22 02:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國—馬來西亞欽州產業園區昨舉行「關丹大街」啟用儀式，將園區南五街以馬來西亞城市關丹市為名命名，為欽州、關丹這對國際友好城市和中馬「兩國雙園」國際產能合作增添新內容。

中新社報導，廣西欽州市與馬來西亞關丹市在2015年締結為國際友好城市。馬來西亞2016年將全長1.8公里的關丹格賓工業區二分之一路命名為欽州路，使這條連接關丹市區和馬中關丹產業園區的主要道路，見證中馬兩國人民友好合作，以及「兩國雙市」和「兩國雙園」共成長、同進步的特殊使命。

欽州市委副書記、中馬欽州產業園區管委會常務副主任高朴表示，「關丹大街」啟用，不僅將大幅改善園區交通狀況，也反映出與關丹產業園區「欽州路」的有機連繫。欽州市「關丹大街」與關丹市「欽州路」，以及中馬欽州產業園區、馬中關丹產業園區，兩座城市、兩個園區、兩條大街，雖遠隔千里卻遙相呼應，成為中馬兩國人民友誼源遠流長、互利合作日益緊密的生動寫照，也是這對姊妹園區聯袂發展的見證。

在中馬兩國領導人倡議下，2012年4月、2013年2月，中馬欽州產業園區和馬中關丹產業園區先後開園，共同開創「兩國雙園」國際產能合作新模式，成為「一帶一路」倡議的先行探索和積極實踐。過去幾年來，在中馬兩國政府的支持下，「兩國雙園」積極推動基礎配套設施建設、產業項目招商、國際產能合作、跨國產業鏈構建，已同步進入了快速發展、逐步收穫的新階段。

根據官方設計，未來「兩國雙園」將進一步推動務實合作和互動發展，以深化國際產能合作為重點，推動優勢產業在「兩園」布局，加快構建跨國產業鏈和服務鏈，促進雙方在產業合作規劃、聯合招商、政策創新、金融支持、項目落地支援機制等方面展開更加緊密的合作，推動「兩國雙園」建立「中馬兩國投資合作旗艦項目」和「中國—東盟合作示範區」。

「我們之間所有的交往與合作，都體現在這塊關丹大街的標牌上。」馬來西亞關丹市議會秘書長哈米薩表示，欽州與馬來西亞，特別是與關丹之間的貿易投資將在今後的數十年中為雙方帶來雙贏的發展前景。2015年以來，馬中關丹產業園，也就是中馬欽州產業園在馬方的姊妹園已獲得62億美元投資，創造3500個高級就業機會。

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