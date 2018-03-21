大洋一號青島起航 推動雙龍入海

2018-03-21 02:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「大洋一號」科考船從青島起航，執行2018年綜合海試任務。本次海試為期45天，共有中國18家科研院所及高校的119人參加。 中新社 分享 facebook 中國大洋科考功勛船「大洋一號」20日從中國青島起航，開始執行綜合海試任務，並將推動「潛龍」、「海龍」系統「雙龍入海」。

中通社報導，中國大洋科考功勛船大洋一號」20日從青島市中國國家海洋局北海分局科考基地碼頭起航，執行2018年綜合海試任務。此次海試集裝備海上試驗和科學調查於一身，試驗區域跨越中國東海、南海和西太平洋。中國自主研發的海底機器人「潛龍」和「海龍」均將參加本次海試相關調查。

中國大洋礦產資源研究開發協會辦公室有關負責人表示，不同於以往僅進行裝備試驗的單一化海試，本次綜合海試涵蓋了5項裝備海上試驗和3項科學調查，共8項任務。

該負責人介紹，本次海試主要目標是貫徹「蛟龍探海」重大工程要求，通過使用「大洋一號」科考船在東海、西太平洋、南海開展相關設備試驗，完成重大裝備海上驗收、推動「海龍」和「潛龍」系統的發展。海試統籌還安排了西馬里亞納海盆海洋調查、深海多金屬結核採礦試驗工程項目等任務。

本次海試共45天，其中海上工作時間42天。中國國家海洋局第二海洋研究所、國家海洋局北海分局、國家深海基地管理中心、上海交通大學、中國科學院沈陽自動化研究所等18家單位共119人參加海試。

據悉「大洋一號」是一艘5600噸級遠洋科學考察船，具備海洋地質、海洋地球物理、海洋化學、海洋生物、物理海洋、海洋水聲等多學科的研究工作條件。「蛟龍探海」工程是中國國家重大工程之一，是全面規畫中國深海大洋事業的頂層設計。