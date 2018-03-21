北京首都機場 旅客人次快破億

2018-03-21 02:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



民航局華北空管局表示，去年北京首都機場和南苑機場旅客吞吐量合計突破1億人次。其中北京首都機場旅客約9578萬人次，南苑機場旅客約595萬人次。

此外，京津冀機場群中的天津機場旅客吞吐量突破2000萬人次，河北石家莊機場旅客吞吐量跨越900萬人次。華北地區共保障航班503萬架次，占全國總保障架次的13.74%，同比增長10.66%。

華北空管局有關負責人表示，過去一年，華北空管局各保障部門密切配合，不斷優化服務品質。運管中心和管制部門主動進行「削峰填谷」，大大緩解了早出港運行保障壓力。