香港機場東莞候機室 春運遊客大增

今年春運搭船往返香港機場與虎門之間的出入境遊客人數大增。 苗君平／攝影 分享 facebook 今年春運期間，由虎門往返香港國際機場的「獅子洋飛航」客輪，載客人數增加一成左右，再創歷年來高峰，尤其新設兩年的「香港機場東莞候機室」，今年接待出入境旅客人數大爆發，比去年上升28.5%，正改變東莞地區民眾前往海外搭機的交通習慣。

該公司表示，乘坐該航線的台商人數約占三至四成，春運期間仍以台商、外籍旅客、自由行旅客與旅團為主，除了原本的台商返鄉過節外，今年春運四十天內，自由行旅客與外籍旅客比去年大幅成長，分別增加13.4%與84.9%。

據統計，今年春運期間，東莞市民出境遊遊地點，仍以東南亞、日本、海島遊最多，美歐等遠程目的地也大受歡迎，經常可見大陸旅行社的團客，將出入境室擠的水洩不通。

「香港機場東莞候機室」是在兩年前，在南城第一國際商業中心（康帝酒店後側）落成，只要搭乘東莞地鐵，在鴻福路口下車，步行三分鐘就可抵達，凡經香港機場的旅客，都可在大樓的登機室，直接辦理登機手續與行李拖運，並可搭乘免費巴士，直接到虎門碼頭，乘坐高速客輪，直接到香港機場的登機閘口，享受海空無縫高效對接的方便。

不少旅客表示，東莞民眾出國搭機，有廣州、深圳與香港三選擇，香港機票便宜，國際航線多，航班密度高，但以往因進出香港，有進出海關的檢查繁瑣，搭車又容易塞車，時間難掌握，常要提早三、四個小時出門，但現在不僅有海運接駁，還有候機樓提供服務，不用拖著行李到處跑，實在方便太多了。

虎門台商會前副會長湯德祿表示，每年都要返台多次，幾乎都是搭船到香港，再搭機回台灣，有拖運行李，可能還要等一下，行李如果隨身攜帶，那幾乎可以隨到隨走，實在很方便。

一名許姓台商也說，常建議親朋好友到東莞來，最好是先搭機到香港機場，再搭船到虎門，這樣不僅簡單易行，而且接送方便，是最佳選擇。