教授下田 種出17色油菜花

2018-03-21 02:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江西農業大學歷時四年近日研究培育出的17種顏色的彩色油菜花，在春風中盛開。專家表示，這一研究成果有助於打破油菜產業發展瓶頸，將帶來可觀的收益。

新華社報導，當前正值中國許多農村地區油菜花盛放的時節。油菜籽是中國主要油料作物之一，年種植面積和總產量居世界前列。觀光型油菜具有花期較長、花香濃郁、栽培管理簡單、觀光價值高等優點。

「油菜花海是江西乃至中國農村的一張旅遊名片」。負責研發的江西農業大學農學院教授付東輝說。他從2002年開始長期研究油菜花，採用雜交育種、係譜選育、聚合育種等多種選育方法，使不同花色基因重新組合，促使油菜花色種類不斷更新。

付東輝在2017年選育的青白色、紅色、橘紅色、粉紅色等13種彩色油菜花基礎上，又選育出深紅、紫色等4種，使種類達到17種，並且紅色和紫色等顏色更加鮮豔，觀賞價值更高。其中有9種已達穩定狀態，成為新一代油菜花海旅遊新產品。

此前，在江西省重大科技項目支持下，付東輝成功將油菜花期延長十天以上。「部分技術已運用到婺源油菜花種植中，延長一天為婺源縣多帶來經濟收入1000萬元，去年已開始收益」，付東輝說。

多花色的油菜花研究也存在一些挑戰。他說，油菜一年只有一到兩次種植機會。一種花色需要四年到五年的時間才能穩定。付東輝表示，現在正建立基因定位群體，對花色基因進行定位，對知識產權進行保護，希望培育出更新奇豔麗的油菜花。