濟南趵突泉 水位逼近紅線

2018-03-20 02:29 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



被譽為「天下第一泉」的濟南趵突泉地下水位昨天僅為27.7公尺，距離27.6公尺的紅色警戒線只有十餘公分。受持續乾旱和春灌用水量增加等影響，趵突泉水位今年2月底跌破28公尺橙色警戒線以來，水位一路下跌，保泉形勢嚴峻。

新華社報導，「泉城」濟南素有「泉水甲天下」的美譽，轄區內分布有640多處名泉，歷史上最著名的名泉共有72處，其中尤以趵突泉最負盛名，每年都吸引大批海內外遊客賞泉。

昨天在趵突泉公園，趵突泉的三股泉水僅略高於水面噴湧，難見當年「趵突騰空」的奇景。

去年秋季開始，濟南遭遇長時間乾旱。今年入春以來，受降水偏少、春灌用水增加等因素影響，趵突泉水位總體呈下降趨勢。

濟南市城鄉水務局的監測數據顯示，今年2月，趵突泉水位一直徘徊在28公尺上下，2月27日跌破橙色警戒線後，3月以來水位持續下降，20天時間下跌超過20公尺，目前距離27.6公尺的紅色警戒線僅剩17公分。

資料顯示，1971年5月26日至6月10日，趵突泉出現有紀錄以來的首次季節性停噴，此後季節性停噴始終陪伴著「天下第一泉」，並曾出現過長達926天停噴紀錄。2003年9月6日，此前停噴548天的趵突泉再次復湧，至今已持續噴湧14年多，創下上世紀70年代以來持續噴湧時間最長的紀錄。

為保證趵突泉持續噴湧，目前濟南市正在積極採取回灌補源、節水保泉等一系列措施，最大限度減少地下水開採，延緩水位下降速度。