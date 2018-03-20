貴南高鐵橋隧比89% 全球最高

2018-03-20 02:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



貴州省鐵建辦透露，隨著貴南高鐵日前完成招投標，各標段專案部進場施工，標誌貴陽至南寧的高速鐵路（貴南高鐵）施工全面展開。貴南高鐵預計2022年底通車運營。屆時以貴陽為中心的貴州「十字形」高鐵網將正式成形。

貴陽晚報報導，貴南高鐵是中國大陸「中長期鐵路網規劃（2030年）」中「八縱八橫」高速鐵路主通道包頭至海口的重要組成路段，是連接黔、桂兩省（區）最便捷的通道。

根據初步設計方案，貴南高鐵北起貴陽北站，向南經龍里、貴定、都勻、獨山、荔波和廣西的環江、金城江、都安、馬山、武鳴等地，終至南寧鐵路樞紐南寧東站。正線全長482公里，其中，貴州境內長199公里，廣西境內長283公里。全線總共設14個車站，設計時速350公里，總投資757.6億元人民幣，建設工期六年，由中國鐵路總公司、貴州省、廣西壯族自治區三方共同出資建設。

貴南高鐵沿線深溝險壑、層巒疊嶂，地質構造十分複雜。全長482公里，但要跨越188座橋梁，總長178公里；穿越106條隧道，總長252.048公里，橋隧比高達89%，是目前世界上橋隧比最高的高鐵，施工難度極大。

貴南高鐵2022年完工營運後，貴州高鐵南出口將打通，貴陽與周邊五個省會城市全部通過高鐵相連。貴陽至長沙2015年6月18日已通車，貴陽至昆明2016年12月28日通車，貴陽至重慶今年1月25日通車，貴陽至成都預計2019年底、貴陽至南寧2022年通車。

屆時以貴陽為中心的貴州「十字形」高鐵骨幹將正式形成。貴陽至南寧高鐵通車之後，兩個城市間單向全程不到兩小時。

專家表示，貴南高鐵是「一帶一路」陸路南北新通道的重要部分，將北部灣經濟區與黔中經濟區緊密連接起來。完工之後，它將與成貴高鐵、渝貴鐵路，以及貴廣高鐵一起，共同構成黔渝川和西北地方南下華南沿海（北部灣、粵西、海南）和東協國家的便捷高速大通道。