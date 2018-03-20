戰國晚期卜甲 秦咸陽城遺址現蹤

2018-03-20 02:29 聯合報 （新華社）



陜西考古研究院近日公布西鹹新區空港新城岩村秦人墓葬發掘結果。這批墓葬位於秦咸陽城遺址的平民墓區內，集中在戰國晚期到秦代，屬規格較小平民墓葬，但考古工作者卻在其中發現了罕見的戰國晚期卜甲。