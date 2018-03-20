四川首座士林不夜城 落戶宜賓

2018-03-20 02:29 聯合報 大陸新聞中心／北京報導



台商投資企業英屬安圭拉商士林控股集團，十八日在第二屆國際宜賓茶葉年會上，和四川宜賓簽約投資四川首座「士林不夜城」（兩岸大型文旅青創項目），當天簽約由士林不夜城集團運營長黃士豪與宜賓市翠屏區副區長宋仕偉完成。

經由四川省台辦協助，士林控股集團在四川省多地尋找適合的兩岸文旅青創項目地點，在宜賓市委市政府、宜賓市台辦、宜賓市翠屏區政府等多方聯合促進下，士林控股於四川的首個兩岸大型文旅青創項目日前落戶宜賓市。

士林集團發言人李智豪先生稱，士林集團系由綿陽市台商協會會長林政億引進四川落戶，可望在宜賓投資達人民幣30億，此次簽約為第一期，共約人民幣10億，而宜賓的兩岸項目模式將是四川省首個示範基地，未來希望比照宜賓模式在四川省地級市再落實一座『士林不夜城』，四川省項目總投資估計將可達人民幣400億。

李智豪稱，士林集團2008年就開始深耕大陸，目前在大陸已擁有三座，共超過60萬平方公尺 米的『士林不夜城』。

黃士豪指出，集團秉持兩岸和平發展及共同合作的精神，在台商投資機遇下，分享『士林不夜城』品牌在大陸的成功模式給更多的台灣企業與青年，讓更多台灣朋友能在大陸市場找到最適合自己發展的位置，未來集團也會全力在大陸各地開創嶄新型態的特色項目，打造屬於每座城市的品牌及名片，並做到兩岸各界青年的交流與合作。