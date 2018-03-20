大陸沿海海平面變化 總體呈波動上升趨勢

2018-03-20 02:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國家海洋局19日在北京發布「2017年中國海平面公報」表明，中國大陸沿海海平面變化總體呈波動上升趨勢。2017年中國大陸沿海海平面較常年高58毫米，為1980年以來的第四高位。

中新網報導，大陸國家海洋局預報減災司副司長陳陟19日在北京表示，中國大陸沿海近六年的海平面均處於30多年來的高位。1980年至2017年，中國大陸沿海海平面上升速率為每年3.3毫米，高於同期全球平均水準。

2017年中國大陸各海區沿海海平面變化區域特徵明顯。與常年相比，渤海、黃海、東海和南海沿海海平面分別高42毫米、23毫米、66毫米和100毫米。與2016年相比，渤海、黃海和東海均下降。

「全球海平面上升是由氣候變暖導致的海水增溫膨脹、陸源冰川和極地冰蓋融化等因素造成的」，陳陟說，在全球氣候變化背景下，中國大陸沿海氣溫與海溫升高，氣壓降低，海平面升高。

監測顯示，1980年至2017年，中國大陸沿海氣溫與海溫均呈上升趨勢，速率分別為每10年0.39℃和每10年0.23℃，氣壓呈下降趨勢；同期海平面呈上升趨勢，速率為每年3.3毫米。2017年，中國大陸沿海氣溫與海溫較常年分別高0.90℃與0.77℃，海平面較常年高58毫米。

海平面上升增加大海水淹沒面積、加劇海洋災害、破壞生態系統，產生一系列生態和社會經濟影響。陳陟提出，大陸各地在制定發展規劃和決策時，應將應對海平面上升工作提升至社會經濟可持續發展戰略高度。按照沿海海平面變化趨勢，重新校核沿海城市防洪防潮能力，提高防護堤、排水管道、道路等基礎設施的設計標高。

同時，適當提高長江三角洲、珠江三角洲、環渤海沿海區域的圍填海、跨海橋壩等重大基礎建設專案的設計標準，確保沿海經濟和人民生命財產的安全；加強控制沿海地區地下水超採和地面沉降，減緩相對海平面上升。