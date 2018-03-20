重慶洋人街景區索道吸引遊客

2018-03-20 02:29 聯合報 （ 中新社）



已開業12年的重慶洋人街景區即將搬遷，日前吸引眾多遊客。洋人街占地1000多畝，最多的時候有700多家商舖，2017年全年接待的遊客人數達1800多萬人次。