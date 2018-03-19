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兩岸微流行／理髮店擠爆 都為「龍頭節 」

2018-03-19 00:14聯合報 許依晨

農曆二月初二「龍頭節」，據說在這天理髮能帶來整年好運，大陸各地理髮店人滿為患。 ...
農曆二月初二「龍頭節」，據說在這天理髮能帶來整年好運，大陸各地理髮店人滿為患。 取自黃河新聞網
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昨天是農曆二月初二「龍頭節」，傳說是龍抬頭的日子，大陸有一段民謠這麼說的「二月二，龍抬頭，大人小孩都剃頭」，據說在這一天理髮能夠帶來一年的好運，再加上「正月不剪髮」的民俗，這一天，大陸各地理髮店生意都火爆了。

民俗專家說，正月是一年的開始，正月不剃頭是表達人們的「思舊」之情。由於「思舊」和「死舅」諧音，才有了這樣的說法。而現在，農曆二月二這一天剪頭髮，不僅是大家對新年好兆頭的美好期望。不過，這項民俗在台灣已不多見。

大陸各地許多理髮店師傅表示，許多顧客都提前與他們預約農曆二月二這天理髮，這個量大約是平時的三倍，平均每一位顧客理髮要花上半個小時左右，若廿位顧客則需要十個多小時。

商家腦筋動得快，位於廣州市海珠區的一家理髮店，便趁機做起了二月二龍抬頭的生意，將二月二細分為五個吉時，高價出售。理髮店店員稱，選擇在二月初二這天理髮可讓愛情、友情、事業、健康四豐收，更可剪來吉祥如意好兆頭，福運綿綿在前頭。立意雖好，然而買帳的人卻不多。

但也有不少市民覺得花費數小時排隊僅為半小時理髮不划算，於是親自「操刀」為孩子理髮。不少民眾轉而在網上訂購一套理髮裝備後就按照教程動手。而淘寶網上專門經營理髮套裝的店家，近一個月來的成交量有明顯提升，大約是平時的一點五倍。

另一方面，部分市民對二月二理髮的習俗表示質疑，認為所謂「正月不剃頭」純屬封建迷信，對於傳統文化應批判地傳承，取其精華，去其糟粕。

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