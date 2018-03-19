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瀾滄江源園區 首度拍到金錢豹

2018-03-19 00:38聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

青海省三江源國家公園瀾滄江源園區生態管護員近日在日常巡護中，通過照相機拍攝到了珍稀野生動物金錢豹的活動影像，這是三江源地區首次由人類直接捕捉到相關畫面的紀錄。

瀾滄江源園區生態管護員近日在巡護中，拍攝到了珍稀野生動物金錢豹的影像，這是三江源...
瀾滄江源園區生態管護員近日在巡護中，拍攝到了珍稀野生動物金錢豹的影像，這是三江源地區首次捕捉到金錢豹的相關畫面。 新華社
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新華社報導，三江源國家公園瀾滄江源園區管委會黨工委書記才旦周表示，青海省玉樹藏族自治州雜多縣的生態管護員更求曲朋日前在昂賽大峽谷內進行日常巡護時，發現瀾滄江對岸有金錢豹活動，於是趕緊拿起相機拍下了珍貴的照片。隨後，這只金錢豹在草叢間休息了三個小時，讓更求曲朋有機會拍攝到更多影像資料。

昂賽大峽谷位於青海省玉樹藏族自治州雜多縣，境內分布有高寒針葉林、高寒草甸等多種生態系統類型，是金錢豹和雪豹等珍稀動物的重要棲息地。自2014年起，雜多縣政府和民間環保組織山水自然保護中心開展合作，在1400平方公里區域內布設了近100台紅外相機，目前已識別出至少24隻雪豹和7隻金錢豹。

「金錢豹活動非常隱蔽，國內大部分金錢豹影像都是紅外相機所攝，直接拍攝的影像紀錄屈指可數」。長期在三江源地區從事生物多樣性監測工作的山水自然保護中心三江源項目主任趙翔說，此次是三江源地區首次由人類直接目擊並記錄下金錢豹活動，拍攝過程長達三個小時，表明該區域內人與野生動物和諧共存的局面正在形成。

金錢豹是國家一級保護動物，被世界自然保護聯盟列入瀕危物種紅色名錄。作為中國最重要的大型食肉動物之一，金錢豹的生存需要較大的領地以及豐富的大中型有蹄類獵物。由於獵物數量減少及棲息地破碎化等原因，國內的金錢豹種群呈下降趨勢。

「金錢豹作為森林生態系統中的頂級食肉動物之一，對於它的調查發現和研究，豐富了對三江源生態系統多樣性和複雜性的認識」。國家林業局東北虎豹監測與研究中心副主任馮利民說，三江源地區是全球金錢豹種群分布海拔最高的區域之一，金錢豹棲息的河谷森林區域同時也是重要的水源涵養區，對金錢豹未來保護和科學研究有重要價值。

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