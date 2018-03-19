上海3050噸橋梁 1小時移除

2018-03-19 00:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中交第二航務工程局（中交二航局）有限公司日前表示，該企業已成功整體移除世界最大噸位單體橋梁（3050噸），且整個工程僅耗時1個小時。

中交二航局16日發布消息稱，當天凌晨，該局僅耗時1小時，成功整體移除位於上海的S26公路入城段北翟高架橋落地段，這也是目前世界上單體最大重量（3050噸）橋梁的快速移除工程。該段拆除橋梁長67.5米、寬18米，位於上海城市副中心，離上海虹橋機場、虹橋火車站及上海國家會展中心較近。

該項目負責人介紹，該橋段的拆除工程面臨著諸多困難，它屬於世界領先的「四超」（超重、超大、超斜、超靜定）混凝土曲綫箱梁拆除工程。為保障周邊交通，根據項目部總體施工計劃，需在最短時間內完成拆除。同時，橋兩側為輔道，交通量大，周邊居民多，不能實現大範圍封交，作業面狹小。

針對一系列難題，該公司採用先進的自行式模塊車（SPMT）智能移運與控制技術及裝備，根據實際工況的不同，選擇不同模塊，組合成各種噸位和形式的運輸車，用其系統頂升起負載並轉運到指定地點，且過程中不需要吊機或任何其他起重設備。據悉，這在國際上也屬於首個採用SPMT技術進行超過3000噸的梁體整體移除工程。

另據報導，本次移除工程會保留高架橋墩，並將在此處新建高架道路，以便與北翟高架連接。建成通車後，11月在上海召開的首屆中國國際進口博覽會的交通將更為便利，大大改善當地的交通壅塞情況和通行速度。