海灣旅遊年 主打台灣10大魅力島

2018-03-19 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／北京報導



台旅會北京辦事處為將台灣的海洋風情推介給大陸遊客，於3月16、17日在廣州接連舉辦兩場「2018海灣旅遊年」推廣活動，並邀請花蓮民宿協會派員專程來向廣州的組團社及一般民眾宣傳花蓮安心、安全及友善的旅遊環境。

台旅會北京辦事處副主任黃桂珠在致詞時表示，台旅會今年主推台灣海灣旅遊，並特地挑選10個魅力島嶼，作為海灣旅遊的亮點目的地，鼓勵組團社針對台灣魅力島嶼包裝成海灣主題的旅遊產品，讓更多的遊客能親身去感受台灣特有的海島風情。而「台中世界花卉博覽會」也將在今年11月3日開幕，未來還能結合花博、雲嘉南的賞鳥行程，包裝成生態旅遊產品，讓赴台旅遊產品更加優質與多元化。

在本次活動中擔任主講的台旅會北京辦事處組長林蔚，以生動有趣的方式將台灣龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、漁翁島（西嶼）、七美、吉貝、北竿、東莒、小金門（烈嶼）等十個島嶼的魅力推介給觀眾，每個海島的白天與黑夜，都有極其豐富的旅遊資源及不同面貌等待遊客去探索。

他表示，不論是潛入海裡與美麗的珊瑚礁、海龜、熱帶魚共舞，或是造訪各個小島的神秘海灣與在地美食，抑或是迎著海風靜靜地觀賞璀璨的滿天星空與夢幻迷人的藍眼淚，都能深刻感受到每個島嶼不同的風土民情，歡迎大陸遊客到台灣體驗跳島旅行和小島探秘之旅。

剛剛經歷地震、來自花蓮民宿協會的代表黃耀南也說明，地震過後花蓮所有的景區與觀光景點均正常開放，太魯閣依舊高聳壯闊、六十石山與鯉魚潭依然風光明媚、遠雄海洋公園的歡笑聲還是此起彼落、花蓮文創園區與兆豐農場仍是親子同樂的最佳去處，以及七星潭與石梯坪激起的雪白浪花！花蓮仍擁有令人安心的旅遊環境，歡迎大陸遊客到訪花蓮。

另外，台旅會更邀請知名博主「暴走姊妹花」分享她們去澎湖旅遊的經驗。老船長開著船，穿梭在澎湖群島之間，載著遊客一覽澎湖無限的風光。