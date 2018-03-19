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首座公鐵同層 珠海金海跨海橋動工

2018-03-19 00:38聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中鐵建大橋院日前發布消息稱，由該院設計的廣東省珠海市金海跨海大橋16日已開工建設。該項目不僅是珠三角入海口上架設的第一座公鐵兩用大橋，而且也是中國大陸首座公鐵同層的跨海大橋。

中鐵建大橋院項目負責人表示，金海大橋連接橫琴新區與珠海機場，以公鐵合建的方式跨越磨刀門水道及泥灣門水道，路線全長9.5公里，其中與珠機城際鐵路合建的7.1公里範圍由中鐵建大橋院設計。

金海大橋跨越珠江磨刀門水道入海口處，江闊水深，潮汐、台風、深厚軟土分布，橋址自然環境複雜。大橋主橋採用四塔斜拉橋，公鐵同層合建，中間通行雙線城際列車，兩側布置高速公路，雙向6車道並預留2個應急車道，橋面總寬49.6米，其寬度世界罕見。

該橋創下多項「中國之最」：國內首座公鐵同層合建跨海大橋，首座公鐵兩用四塔斜拉橋，橋面最寬、挑臂最長的橋梁，主橋空間四柱式鋼塔、挑臂式鋼箱梁、塔梁固結及塔梁墩固結結構形式在國內同類橋梁均為首次採用。

中鐵建大橋院自2015年組建以來，相繼完成了南沙港西江雙線鐵路斜拉橋、福廈鐵路烏龍江、泉州灣跨海大橋以及重慶油溪長江大橋等系列跨江跨海大跨橋梁的設計。金海大橋既是該院設計的第一座公鐵合建多塔斜拉橋，也是該院設計規模最大的單體市政橋梁工程之一。

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