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15歲港女「洗血」遭誤刺動脈半癱 醫局不列醫療事故

2018-03-18 20:03世界日報 香港新聞組／香港18日電

香港公立醫院去年一年內發生兩宗洗血後中風，繼去年5月19歲盼當護士的少女在瑪嘉烈醫院出事後，同盼當護士的15歲少女去年11月因脊髓炎在聯合醫院洗血，亦因刺穿動脈引發中風，現左邊身癱瘓。家屬批評聯合醫護欠警覺，質疑院方無公開事件，促院方道歉，否則採取法律行動。

公立醫院去年2起

明報報導，醫管局不將此個案列為「醫療事故」，只視為併發症，沒主動公布。局方稱，聯合醫院已透過「早期事故通報系統」向醫管局總辦事處報告，並委託第三方專家檢視臨處理及相關醫療程序。

據報導，陳姓少女就讀中四，其兄及母親昨在民主黨立法會議員涂謹申協助下開記者會講述事件，指少女去年10月31日因頭痛、頸痛、右半身無力，到聯合急症室求診，其後呼吸困難，送入兒科深切治療部，至11月9日被確診橫貫性脊髓炎。

11月16日，因高劑量類固醇治療效果不理想，少女需要洗血，聯合兒科深切治療部高級醫師趙華強將導管置入其右頸靜脈，豈料刺穿動脈，X光部的初級及高級醫師均未察覺動脈出血。報導指出，聯合醫師5日後承認X光影像顯示鎖骨下動脈出血。

三度開腦 修補受損動脈

據報導，少女在刺穿血管同日轉往伊利沙伯醫院接受心胸外科手術，家屬指轉院前聯合醫師仍表示動脈沒有刺穿，亦沒察覺少女雙眼向左傾斜的中風跡象。少女轉院後被伊院的醫師發現鎖骨下動脈被刺穿，要即開腦釋放顱內壓保命。少女病情持續惡化，先後接受三次腦手術切除右腦組織，其間亦要打開胸骨修補受損動脈。

報導說，少女現於伊院兒童深切治療部留醫，情穩定，但要長期臥床，左身因中風癱瘓，視力及吞嚥等功能受損。

有熟悉中央靜脈導管置入術的醫師表示，頸部靜脈及動脈位置接近，因此放置導管期間，醫師需細心留意超聲波影像，以減低錯誤刺穿動脈的風險。報導指出，該醫師又說，以往曾發生刺穿動脈的情，但嚴重至中風則「不常見」。另外，醫師會因應病人的血管大小，選用不同粗細的導管。

「風險理應降低 事故罕見」

另據蘋果日報報導，外科專科醫師謝卓華表示，有關程序常用作俗稱插喉畀藥的藥物輸送、量度靜脈壓力、吊鹽水或化療上，刺穿動脈或肺部等器官，屬已知風險但較低。他說一般醫師只要受過適當訓練，都可掌握有關插喉技巧，加上過程會配合超聲波檢查監察下尋找正確靜脈，故風險理應降低，形容事故罕見。

聯合醫院疑誤插動脈，15歲少女左身癱瘓 醫局不列「醫療事故」無公布。
聯合醫院疑誤插動脈，15歲少女左身癱瘓 醫局不列「醫療事故」無公布。
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