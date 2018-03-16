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沒翻白眼也遭殃！搶盡大陸兩會風頭2女記者皆吊銷採訪證

沒翻白眼也有事！ 兩會女記者搶鋒頭被吊銷採訪證

2018-03-16 20:45聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中國大陸全國兩會「部長通道」今日再度開啟，美國全美電視執行台長張慧君提問時，一旁...
中國大陸全國兩會「部長通道」今日再度開啟，美國全美電視執行台長張慧君提問時，一旁穿藍衣的第一財經記者梁相宜展露出相當不耐表情和，甚至還翻了個大白眼，兩人已雙雙被官方吊銷記者證。 圖／翻攝自央視
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大陸全國兩會女記者「翻白眼事件」持續發酵。兩涉事女記者已雙雙被官方吊銷記者證，禁足北京人民大會堂和本次會議的所有駐地。

事發於日前全國人大會議會場的「部長通道」採訪上，身穿紅衣、自稱美國全美電視的張慧君向國資委主任蕭亞慶提問時，被在旁邊穿藍色套裝的上海第一財經電視記者梁相宜翻白眼。畫面經由央視曝光後，掀起軒然大波。

由於翻白眼事件連日來成為國際和大陸網民熱議的焦點，不僅刷爆網路令兩會失焦，也大大搶了原本議事新聞的風頭，全國人大新聞組14日因此致函警衞局，作出撤銷證件的有關通告。

兩涉事女記者分別是反白眼的上海第一財經電視女記者梁相宜，以及被藐的美國全美電視執行台長張慧君。對於受害者張慧君無辜亦受牽連，據悉與張因事件爆紅，網民不斷揭發其負面和八卦新聞，包括人任職假外媒等，令外交部新聞司被黑鍋有關。

事件曝光後，有傳梁相宜隨即被召回，曾一度傳出其被吊銷記者證的消息；被翻白眼的張慧君則受波及也被網友起底，質疑其履歷造假。網民不斷揭發其負面和八卦新聞，包括人任職假外媒，許多被指與其有關的外媒也紛紛撇清關係，讓大陸外交部新聞司背黑鍋。

昨天，大陸網絡熱傳一張「關於吊銷個別記者大會證件的函」信件。信中內容指，兩名記者已被禁止進行兩會後續報導。文件還強調，梁相宜為境內記者，而張慧君為境外記者。梁相宜除已確認身分外，張慧君則被認為是中國官方外宣機構的外派人員，所謂的美國全美電視台也是北京方面資助的外宣機構。

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