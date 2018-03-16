教師醫師限制赴陸？高孔廉：於法無據

2018-03-16 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



針對大陸公布31項惠台措施，台灣是否有法規限制人民赴陸發展，前海基會副董事長兼秘書長、國民黨主席特別顧問兼大陸事務部主任，現任東吳大學企業管理學系商學管理講座教師高孔廉表示，相關限制於法無據，因為《兩岸人民關係條例》目前沒相關規範。

中評社報導，對於惠台政策未來發展，高孔廉認為，大陸方面若有更積極作法，應把惠台政策入法，畢竟行政命令不是法律，如果能成為法律並有實行細則，那大家也會比較放心。後續怎麼落實還有待觀察，但他認為，大陸應該會把這些事情都落實，否則還沒落實又另提別的惠台政策會落人口實。

高孔廉表示，根據《兩岸人民關係條例》第33條第2項，是指台灣地區人民團體或其他機構，不得擔任大陸地區黨務、軍事、行政或者政治性機構，難道要把大學也當成黨務機關或政治性機關嗎？難道說北京大學是屬於黨務、軍事或行政還是有政治性機構嗎？這個解讀是太過分了。

他強調，台灣民眾若響應大陸惠台31項政策，目前在《兩岸人民關係條例》中找不到限制條文，除非用別的條文多做解釋，或者去修改把它訂出來。「但是，台灣民眾憑本事找到工作，政府有什麼理由禁止，難道臺灣政府願意相對的提供同等待遇的工作？」

高孔廉認為，人民的工作、遷徙自由受到憲法保障，政府不能用法規限制人民權利。要留住人，唯一的辦法就是改善環境，並提供更多工作機會，譬如用電問題，如果不能解決，情況還是一樣。