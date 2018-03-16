陝西發現蘭科新物種 太白山蝦脊蘭

2018-03-16 14:06 中央社 香港16日電



據報導，中國大陸陝西省太白山保護區科研人員近日發現了蘭科新品種，為太白山蝦脊蘭。

根據央廣網的報導，科研人員在一次調查中發現了幾個居群的蝦脊蘭屬植物，與弧距蝦脊蘭類似。

科研人員新發現的蝦脊蘭屬植物花是淺黃色的，唇瓣側裂片較短，疑似是不同於其他植物的新物種。

報導表示，經過觀察和分子生物學分析顯示，這種植物是蘭科新物種。

蝦脊蘭屬植物大多分布於亞洲的熱帶與亞熱帶地區、太平洋島嶼以及非洲，只有一種分布在南美洲北部。

據報導，目前全世界共有約150種蝦脊蘭屬植物，其中近40種分布在中國。