香港女首富甘比之女 年僅十歲身價已百億

2018-03-16 14:08 聯合新聞網 綜合報導



甘比十歲女兒身價驚人。圖／取自 搜狐娛樂 分享 facebook

香港富商劉鑾雄於2016年11月迎娶情人陳凱韻（甘比），甘比婚後因劉鑾雄贈與其商城、股票與現金等，以超過1500億的身價，一躍而成香港女首富之一。根據港媒報導，兩人的女兒劉秀樺也身價不菲，年僅10歲已擁有父親所給予的稀世藍鑽與數顆鑽石，並與弟弟握有父親公司一半股份，市價約148億台幣。

劉鑾雄為廣東潮州人，畢業回港後加入家族吊扇製造業務，眼光敏銳，1985年迅速崛起，現已擁有4家上市公司的綜合性大集團，2015年以109億美元身價排富比士香港富豪榜第六位。2003年起與甘比傳出緋聞，2008年甘比為劉鑾雄生下大女兒劉秀樺，2012年生下兒子劉仲學，2016年劉鑾雄與甘比結婚，今年2月再產下一女。

根據港媒報導，甘比將劉鑾雄所送市價約46億的豪宅以劉秀樺的名字命名為「秀華閣」。劉鑾雄過去多次大手筆購買珠寶送給女兒，曾以3億拍下7.03克拉的藍鑽送給當時未滿一歲的劉秀樺，之後分別花了9.3億、15.8億的高價購買鑽石送給女兒。劉鑾雄也將其公司股份的五成股份分給劉秀樺與劉仲學，市值高達148億台幣。

年僅十歲劉秀樺已身價不菲，身價已超過176億台幣，網友紛紛羨慕留言「有些人就是贏在起跑點上」，真不愧是香港女首富之女。