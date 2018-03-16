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獲聘為北京師大教授 鳩山由紀夫：和平比經濟重要

2018-03-16 11:57聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中新社
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被指為「親中派」的日本前首相鳩山由紀夫，日前受聘成為北京師範大學新興市場研究院的特聘教授並發表演講。他表示，在「一帶一路」倡議下，中日兩國能夠合作的領域有很多，並強調和平比經濟發展更重要。

中新社報導，鳩山由紀夫14日向46名就讀於北師大「發展中國家碩士專案」學員發表以領導力為主題的演講。

鳩山由紀夫表示，自己過去提出的「東亞共同體」構想與「一帶一路」倡議方向性上相同。他強調，雖然經濟發展很重要，但是一旦有了戰爭的話，一切都會化為烏有，所以比起經濟的發展，和平更為重要，這也是理所當然的事情。

一帶一路北京新興市場

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