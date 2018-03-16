大興安嶺瀕危動物 數量增長

2018-03-16 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



黑龍江省大興安嶺地區的「天保工程」實施20年來，大興安嶺加強對野生動物的保護，野生動物得以繁衍、種群不斷擴大，各種珍稀瀕危物種數量得到恢復性增長。

新華社報導，近年來，大興安嶺林區多次可見野生動物在林間穿行，有時候還能看到狍子、野雞、野兔等快速地穿行在林間公路上。據當地群眾介紹，近些年來野生動物越來越多，特別是野雞、野鴨、飛龍鳥、雪兔、狍子、黑熊等屢見不鮮。

黑龍江省大興安嶺地區野生動植物保護處工作人員毛蘭文表示，「天保工程」實施20年來，各種珍稀瀕危物種種群數量得到恢復性增長，近幾年還相繼發現紅腳隼、煙腹毛腳燕、醜鴨、黑枕黃鸝、鷦鷯、小白鷺、紫翅椋鳥和斑頭雁等新分佈物種。

大興安嶺是中國連片面積最大的國有重點林區，歷史上有「棒打狍子瓢舀魚，野雞飛到飯鍋裡」的說法。在向國家貢獻大量木材的同時，也使這裡的森林資源和生態系統遭受嚴重破壞，野生動物失去了賴以生存的環境。

1998年，天然林保護工程實施後，大興安嶺地區加強了對野生動物的保護，持續組織開展愛鳥護鳥宣傳等野生動物保護活動。

為遏制亂捕濫獵野生動物行為，在每年春季、秋冬季，大興安嶺地區都開展集中打擊捕獵野生動物違法犯罪專項行動。隨著打擊力度不斷加大，破壞野生動物案件呈下降趨勢。

野生動物疫源疫病監測防控工作也有序展開。目前，大興安嶺地區建立陸生野生動物疫源疫病監測站19處，監測區84個，監測點351處，基本涵蓋了候鳥集中停歇、繁殖、越冬及取食地，初步形成了點面結合的監測網絡。加強對哨兵物種的樣本採集檢驗，排查野生動物疫病攜帶發生機率，有效進行受影響範圍和潛在危害監測預報，實現了主動監測防控預警。