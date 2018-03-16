兩岸昆山馬拉松 台味美食加持

2018-03-16 02:19 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／北京報導



昆山市副市長李文（左二）在記者會表示，「全力全面做好賽事各項服務，讓我們共同期待4月15日2018海峽兩岸（昆山）馬拉松正式開賽！」 圖／取自昆山發布 分享 facebook 海峽兩岸（昆山）馬拉松將於4月15日鳴槍起跑，昆山市政府昨天宣布，6000個參賽名額全部爆滿，這是昆山首辦大型全民馬拉松，更特別的是，融入兩岸一家親特色，沿途有滷肉飯、珍珠奶茶、鳳梨酥等台灣美食補給，更有電音三太子和昆曲助跑。

海峽兩岸（昆山）馬拉松以海峽兩岸為主題，為了鼓勵全民參與，分為三個組別，分別是全程42. 2公里馬拉松、半程21公里馬拉松和5公里的迷你馬拉松。報名啟動一個月，全馬1500人，半馬2000人，迷你馬2500人參賽名額已經爆滿。

昆山辦馬拉松可不只是城市路跑賽，還是一場昆台兩地體育、文化、美食交流的大平台。

這場馬拉松賽事最大的特色就是兩岸一家親，路線規劃以台商集聚投資的昆山經濟技術開發區時代大廈作為起點，昆山國際會展中心為終點，途經同豐路、馬鞍山路、前進路等昆山市區重點交通幹道。

盡覽昆山作為中國百強縣之首的生機之外，沿途經過公園、濕地，同時感受國家生態園林城市的生態環保。

特別的是，沿途還有穿著原住民服飾的加油團、電音三太子和昆曲表演；一邊路跑一邊還可以大啖台灣美食，沿途賽道補給有鳳梨酥、太陽餅、方塊酥等；完賽補給還有滷肉飯和珍珠奶茶大快朵頤。

為了替昆山兩岸馬拉松助陣，4月12日至14日在昆山國際會展中心舉辦昆馬嘉年華，免費開放讓民眾近身體驗台灣的美食、文創、媽祖文化。