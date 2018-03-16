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京滬高鐵提速 全程4小時18分

2018-03-16 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發佈」15日稱，中國鐵路上海局集團有限公司指出，今年4月10日起，京滬高速線旅客列車將擴容提速，今後上海往返北京，最快的G22/G17運行時間已縮短至4小時18分。其中，杭州到北京的「復興號」列車也將同時開跑，全程不到4個半小時。

「上海發布」指出，4月10日起，京滬高速線使用「復興號」動車組擔當的列車由現行的7對增至15對，按時速350公里運行；北京南站至上海虹橋站列車2對改為上海站終到、始發，調整後北京南站至上海虹橋站列車改為40對。

而且該線路票價不變，二等座仍為553元（人民幣，下同），一等座933元。

另外，錢江晚報15日報道，新增的京滬高速線「復興號」列車中，杭州東至北京南間將啟用3對「復興號」高鐵。這些動車組將按最高時速350公里運行。屆時從杭州東至北京南的旅途時間，將從現時5小時2分縮短至最快4小時23分。

該段線路票價也暫時不變。目前3對杭州至北京的「復興號」高鐵車票已在互聯網上開售，二等座票價依舊是538.5元，一等座907元。

新華社報導，2016年中國高鐵運營里程首次突破2萬公里，「四縱四橫」的高鐵網基本成形。

深圳特區報15日也報導，全國人大代表、中國鐵路廣州局集團有限公司廣州鐵路科技開發有限公司總工程師錢春陽近日在廣東代表團全體會議發言時透露，到2020年，廣東省內高速鐵路將達2319公里，較目前增加50%。屆時，以廣州、深圳為中心，不僅可便捷到達華北、長三角和西南等主要城市，更可實現至珠三角各城市1小時左右到達。

上海北京列車

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