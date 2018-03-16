看港珠澳大橋2成果

2018-03-16 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



全國政協委員、港珠澳大橋管理局總工程師蘇權科15日上午，在全國兩會的「政協委員通道」接受採訪時說，港珠澳大橋的建成表明，中國在超大型交通基礎設施建設的技術、裝備、科技創新能力以及跨境工程組織管理和決策協調機制等多個領域取得全面突破。

新華社報導，蘇權科表示，首先要用好這座橋，其次是維護管理好這座橋，並總結推廣大橋建設管理創新成果。

蘇權科說，目前積極爭取更有利的措施，比如進一步放寬通行政策，增強三地聯動協調互信機制，實現人車物「能上橋、願上橋」。超長跨海大橋的運營維護面臨很多難題，要促進大數據、人工智能和交通基礎設施運營維護深度融合，力爭為我國跨海通道的運營維護樹立新典範、新標杆。

他說，港珠澳大橋可以說是粵港澳大灣區的先導工程和「試驗田」。在大橋歷時14年的前期工作和建設過程中，創新發展了粵港澳合作共建共管模式，培養鍛鍊了一批專業管理人才。要總結推廣大橋建設管理創新成果，推動大灣區前期規劃設計和重大決策工作，助力國家戰略實施。

這些年來，有上百家單位，上千名科技人員，先後開展了300多項課題研究，創新了海上裝配化橋樑、人工島、超長沉管隧道的工程理論和核心技術，並建立工業化建造體系。

他說，這項超級工程有兩方面重大成果，一是跨海橋島隧工程的核心技術與標準體系，可為中國企業走出去和「一帶一路」建設打下基礎；二是首次由粵港澳合作共建重大工程，創立三地協同，決策協調發展和協商解決爭端管理機制。