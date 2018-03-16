東莞台校 46人摘繁星

東莞台校董事長葉宏燈（第三排右七）、校長王天才（第三排右六）和全體摘星學生合影。 圖／東莞台校提供 分享 facebook 大學繁星推薦14日放榜﹐東莞台校共46位學生榮登金榜﹐較去年增加5人﹐其中6人錄取台清交成政五所名校。

為了獎勵學生的優異表現﹐東莞台校對學測總級分達頂標者給予5000元（人民幣，下同）獎金﹐達前標者獎金3000元﹐單科滿級分者﹐每科每人獎金500元。

校方指出，東莞台校今年16人錄取國立大學，比去年多1人，錄取國立大學的質量﹐比往年更是大幅進步﹐計有台大1人、清大1人、交大1人、成大2人、政大1人、台師大2人﹐及其他中山、中正、中興等優質國立大學8人。

今年考取台灣大學法律學系財經法學組的李宇雙﹐自幼兒園即在東莞台校就讀﹐是台校15年一貫培育出來的「台校寶寶」。而先前已申請上香港中文大學的潘孝諺，這次在繁星中也成功錄取高雄醫學大學牙醫學系。

東莞台商子弟學校校長王天才表示，科技和網路的快速發展，地球村的生活型態成形。如何培育學生成為具有全球視野與跨文化知能、能夠解決全球議題的國際化人才﹐是東莞台校努力的目標。

為了培養學生面對全世界競爭的能力﹐台校將強化學生的英語學習與推動國際教育交流，讓其放眼國際、布局未來。同時，為配合明年上路的108課綱﹐台校將會把跨文化理解的素養融入課程﹐把環境、人權、難民等議題帶進課堂中，讓學生換位思考，培養同理心，積極營造校園內「在地國際化」的氛圍。