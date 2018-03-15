中國兩會大媽組「觀察哨」 月薪台幣1萬5元

2018-03-15 19:59 中央社 台北15日電



中國全國人大和全國政協「兩會」正在召開，北京街頭就少不了由老百姓組成的「觀察哨」，多數是被稱為「大媽」的中老年女性，據指每月薪酬約1萬5000元上下。圖擷自 明報新聞網 分享 facebook

中國全國人大和全國政協「兩會」正在召開，每逢這場年度政治大戲登場，北京街頭就少不了由老百姓組成的「觀察哨」，多數是被稱為「大媽」的中老年女性，據指每月薪酬約1萬5000元上下。

香港明報描述，兩會期間，北京重要道路街邊除了穿制服的武警、公安、特警、輔警、保安和交通協管員，還有大批便衣，而這個維穩體系最低層的就是由中老年人組成的「志願者」。

這些志願者多數為女性，常被稱為東城大媽、西城大媽。明報記者最近有天在麥當勞聽到一群休班大媽聊天，其中大媽甲說，她其實不知要開兩會，接到通知才知又要「開工」。

她還自爆目前薪酬每月人民幣2900元（約合新台幣1.3萬元），但鄰居老太太對她說，自己女兒新入行做志願者，月薪已超過4000元。

這名大媽並未抱怨自己工資少，而是不滿鄰居老太太用女兒工資來「壓」她，「我又不差那幾百塊錢」。

月薪問題引發大媽們熱議，有人抱怨「每天在那兒捱凍、捱曬，中午給個盒飯（便當），還就那點菜」；有人則不滿新人「高薪」。但抱怨歸抱怨，一旦時間到了，眾大媽又各自上崗。

常有人問，萬一真有事，小至扒手行竊，大至恐怖襲擊，大媽們能發揮什麼作用？報導說，其實大媽多數是「觀察哨」，在人群中識別可疑分子。

但百密總有一疏，報導引述消息說，兩會開幕後不久，有幾名訪民在凌晨安保較弱時段，闖入天安門金水橋準備喝農藥自殺，官方雖及時處置，但訪民這次「突破防線」導致安保團隊受到批評。