陸成衣廠9萬台幣招不到工？ 網友曝：都是騙子！

2018-03-15 14:44 聯合新聞網 綜合報導



大陸媒體爆料，廣州成衣廠薪水9萬仍招不到工。圖片來源/ 搜狐 分享 facebook 大陸《南方都市報》報導，近來廣州海珠地區迎來招工潮，許多成衣廠老闆紛紛面臨招不到工的狀況，不少老闆拿著牌子親自在大馬路上招工，甚至開出人民幣月薪破萬的數字，但現場詢問的人卻依舊乏善可陳。

報導指出廣州近來不少成衣廠積極招募工人，許多老闆們紛紛拿著牌子在路上大排長龍，只希望可以找得到適合的工人，許多成衣廠老闆在受訪時表示，去年開出薪水大都落在日薪300到400人民幣(約新台幣1389到1852元)，但今年即使開到400到500人民幣(約新台幣1852到2314元)都不一定徵得到人。

一位姚姓老闆娘說春節後工廠出現不少急單，但工人卻還沒有回來，以前工人做一件衣服0.8元人民幣，現在開到1元人民幣，她表示以一位熟練的工人而言，一天做700件衣服，一個月月薪可達2萬人民幣(約新台幣9萬元)以上，另一位老闆則開出底薪800人民幣(約新台幣3700元)之後按件計酬的條件，卻仍然招不到工。

「還是蠻累的，年輕人都不願意幹。」一位年輕的成衣廠二代則坦白地表示，如果不是家中開成衣廠，自己也不願意下來做，他認為衣服是民生用品，製衣業市場永遠都在，但未來生產方式應該朝向產業轉型，才能提供年輕人適合的職缺。

新聞一出後，許多大陸網友則認為工廠老闆都是骗子，即使月薪真能破萬，老闆也會以各種理由扣薪，此外也有網友認為底薪過低，按件計酬使得工人要日以繼夜工作才可能遇月薪破萬，並表示:「工資根本沒有你們說得那麼高，都是計件的，他們只是寫那樣的工資現騙你們過去」。

依據報導實際計算，工人一天製作700件衣服，一件衣服1元人民幣，每個月要連續工作30天才能破2萬人民幣，若加上休息時間，工人薪資很可能根本達不到這個數字。

有大陸媒體評論廣州工廠招不到工人的現象，評論指出，成衣廠招不到年輕人做工的原因包括產業未適時轉型，工廠不願意花錢培訓工人，此外隨著年輕人取得大學學歷者越來越多，這些年輕人大多寧願從事其他工作，也不願意投入體力活。